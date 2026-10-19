സഞ്ജു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സ്ഥിരത ഓവർ റേറ്റഡ്, സഞ്ജുവിന് തെളിയിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്ങ്സ് ധാരാളം: പുജാര
ടി20 ക്രിക്കറ്റില് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ സ്ഥിരതയെ പറ്റി ഉയരുന്ന വിമര്ശനങ്ങള് അനാവശ്യമെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ചേതേശ്വര് പുജാര. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് സ്വാഭാവികമാണെന്നും സഞ്ജുവിന് അവന്റെ താളം വീണ്ടെടുക്കാന് ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്ങ്സ് മാത്രം മതിയെന്നും പുജാര പറഞ്ഞു. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ ഒരു പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഈ ഫോര്മാറ്റില് മുന്നിര ബാറ്റര്മാരുടെ പ്രകടനത്തില് സ്ഥിരതയ്ക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടതില്ല. സഞ്ജു ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് ഫോമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായേക്കാം എന്നാല് ഒരു മികച്ച ഇന്നിങ്ങ്സ് മതി ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്. ടി20യില് പരാജയങ്ങളുണ്ടാകും. ആരാണ് ഈ ഫോര്മാറ്റില് പുറത്താകാത്തത്, സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ്. എന്നാല് മുന്നിര ബാറ്റര്മാരുടെ കാര്യത്തില് അതിന് അമിതമായ പ്രധാന്യമാണ് നല്കുന്നത്. പുജാര പറഞ്ഞു.
വെസ്റ്റിന്ഡീസ് പരമ്പരയിലും സ്ഥിരതയുടെ പേരില് സഞ്ജു വിമര്ശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും 2 സെഞ്ചുറിയടക്കം 168 റണ്സാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. ഇന്ത്യന് താരങ്ങളില് ശ്രേയസ് അയ്യര്ക്ക് പിന്നില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് സഞ്ജു. അഭിഷേക് ശര്മ, ഇഷാന് കിഷന് എന്നീ താരങ്ങളെല്ലാം സഞ്ജുവിന് പുറകിലാണെങ്കില് എപ്പോഴും ഫോമിന്റെ പേരില് വിമര്ശിക്കപ്പെടുന്നത് സഞ്ജുവാണ്.
അതേസമയം ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും വൈഭവ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാന് സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പുജാര പറഞ്ഞു. ന്യൂസിലന്ഡിലെ സാഹചര്യത്തില് ഓള്റൗണ്ടര്മാരുടെ പ്രകടനം നിര്ണായകമാകുമെന്നും വൈഭവിന് അവസരം ലഭിക്കില്ലെന്ന് തീര്ത്തും പറയാനാകില്ലെന്നും പുജാര കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.ALSO READ: അഗാർക്കർക്ക് പകരം ഇനി പ്രഖ്യാൻ ഓജ പുതിയ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, സമിതിയിൽ അംഗമായി രമേഷ് പവാറും