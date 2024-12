Sam konstas vs Kohli: എങ്ങോട്ടാണ് കോലി നടന്നുകയറുന്നത്? കോൺസ്റ്റാസിനെ ചൊറിഞ്ഞ കിംഗിനെ വിമർശിച്ച് പോണ്ടിംഗ്

മത്സരത്തില്‍ കോണ്‍സ്റ്റാസ് 27 റണ്‍സില്‍ നില്‍ക്കെയായിരുന്നു സംഭവം. കോണ്‍സ്റ്റാസ് നടക്കുന്നതിനിടെ കോലി ഇടയില്‍ കയറി യുവതാരത്തിന്റെ ചുമലില്‍ തട്ടുന്ന വിധത്തില്‍ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സാം കോണ്‍സ്റ്റാസ് കോലിയോട് കയര്‍ക്കുകയും ഒടുവില്‍ ഉസ്മാന്‍ ഖവാജ വന്ന് കോലിയെ അനുനയിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാന്‍ അമ്പയര്‍മാര്‍ കൂടി വന്നതോടെയാണ് രംഗം ശാന്തമായത്. ഈ സമയത്ത് കമന്ററി ബോക്‌സിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്‍ ഓസീസ് നായകനായ റിക്കി പോണ്ടിംഗ് രൂക്ഷഭാഷയിലാണ് കോലിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ വിമര്‍ശിച്ചത്.

ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ ബാറ്റര്‍മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്നും ഒരു ബാറ്റര്‍ പോകുന്ന വഴി ഏതെന്ന് ഫീല്‍ഡര്‍ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നും പോണ്ടിംഗ് പറഞ്ഞു.

"Have a look where Virat walks. Virat's walked one whole pitch over to his right and instigated that confrontation. No doubt in my mind whatsoever."



- Ricky #AUSvIND pic.twitter.com/zm4rjG4X9A