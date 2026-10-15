ഫുൾടോസുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് പിച്ചിനെ കുറ്റം പറയരുത് : രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കർ
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പേസര്മാരായ അര്ഷദീപ് സിങ്ങും മായങ്ക് യാദവും 52 റണ്സ് വീതമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.
ഹൈദരാബാദില് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20 പോരാട്ടത്തില് ഇന്ത്യന് തോല്വിയുടെ കാരണം ഇന്ത്യന് ബൗളര്മാരുടെ മോശം പ്രകടനമാണെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് നായകന് സുനില് ഗവാസ്കര്. ഫുള്ടോസുകള് വാരികോരി നല്കിയതിന് ശേഷം പിച്ചിനെ കുറ്റം പറയുന്നതില് അര്ഥമില്ലെന്ന് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. പിച്ചുകള് ബൗളര്മാര്ക്കും ബാറ്റര്മാക്കും ഒരുപോലെ ആനുകൂല്യം നല്കുന്നവയാകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗവാസ്കറുടെ നിരീക്ഷണം.
തിലക് വര്മ- നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡീ കൂട്ടുക്കെട്ടിനിടെ വിന്ഡീസ് ബൗളര്മാരും പിഴവുകള് വരുത്തിയിരുന്നു. നിരവധി ഫുള്ടോസുകള് എറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് കൃത്യമായി യോര്ക്കറുകളും ലെങ്ത് ബോളുകളും അവര് എറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയതോടെയാണ് മത്സരത്തില് മേല്ക്കൈ നേടാനായതെന്നും ഗവാസ്കര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ബൗളര്മാര്ക്ക് അനുകൂലമായ പിന്തുണ പിച്ചില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്നതില് കാര്യമില്ലെന്നും ഫുള്ടോസുകള് എറിഞ്ഞാല് പിച്ചിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തില് ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തില് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 247 റണ്സാണ് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് എടുത്തത്. പ്രിന്സ് യാദവ് ഒഴികെയുള്ള ബൗളര്മാരെല്ലാം മത്സരത്തില് റണ്സ് വഴങ്ങി. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പേസര്മാരായ അര്ഷദീപ് സിങ്ങും മായങ്ക് യാദവും 52 റണ്സ് വീതമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. മോശം ബൗളിങ് എക്സിക്യൂഷനാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് മത്സരശേഷം ഇന്ത്യന് നായകന് ശ്രേയസ് അയ്യരും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. വിജയത്തോടെ വിന്ഡീസ് പരമ്പരയില് 2-2ന് ഒപ്പമെത്തി.