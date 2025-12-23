ബോണ്ടി ആക്രമണത്തിന്റെ പേരില്‍ ഓസീസ് താരം ഉസ്മാന്‍ ഖവാജയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (13:45 IST)
സിഡ്നിയിലെ ബോണ്ടി വീച്ചില് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയന് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഉസ്മാന് ഖവാജയുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ വംശീയാധിക്ഷേപങ്ങള് കനക്കുന്നു. ഓണ്ലൈനിലൂടെയാണ് കനത്ത വംശീയാധിക്ഷേപങ്ങള് ഖവാജയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഉയരുന്നത്.
മുസ്ലീം തീവ്രവാദികളായ അച്ഛനും മകനുമായിരുന്നു ഡിസംബര് 14നുണ്ടായ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാന് വംശജനായ ഖവാജയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രതികരണങ്ങള് കനക്കുന്നത്.
ഖവാജയുടെ ഭാര്യയായ റേച്ചല് ഖവാജയാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില് ഉയരുന്ന വംശീയാധിക്ഷേപത്തിന്റെയും വിദ്വേഷ കമന്റുകളുടെയും സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകള് പുറത്തുവിട്ടത്.ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിദ്വേഷപ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുടുംബത്തിനെതിരായ ആക്രമണമെന്നും ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാവുന്നതെന്നും എന്നാല് ഇത്രയും ക്രൂരമായ രീതിയില് മുന്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും റേച്ചല് പ്രതികരിച്ചു.
ഖവാജയുടെ കുടുംബത്തോട് ''ഓസ്ട്രേലിയ വിട്ടുപോകാന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് പല ഓണ്ലൈന് പ്രതികരണങ്ങളും, ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെക്കുറിച്ച് പോലും അസഹ്യമായ പരാമര്ശങ്ങള് പലരും നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവില് ഓസ്ട്രേലിയന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളില് ഒരാളായിട്ട് പോലും ഇത്തരം സൈബര് ആക്രമണം ഖവാജയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് പലരും ഞെട്ടലോടെയാണ് നോക്കികാണുന്നത്.
അതേസമയം സൈബറിടങ്ങളിലെ ഈ വിദ്വേഷപ്രതികരണങ്ങളില് ഉസ്മാന് ഖവാജ ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ സിഡ്നി ആക്രമണത്തെ ഖവാജ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും, ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉള്പ്പെടെയുള്ള കായിക സംഘടനകളും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഔദ്യോഗിക അനുശോചനങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.