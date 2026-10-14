ഐ.പി.എല്ലിൽ വൻ ട്രേഡ് ഡീൽ : ടി നടരാജൻ വീണ്ടും സൺറൈസേഴ്സിൽ, സീഷൻ അൻസാരി ഡൽഹിയിലേക്ക്
ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ തകര്പ്പന് യോര്ക്കറുകളിലൂടെയാണ് ടി നടരാജന് ശ്രദ്ധേയനായത്.
ഐപിഎല് 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി വമ്പന് ട്രേഡ് ഡീലുമായി സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സും. സണ്റൈസേഴ്സില് പയറ്റിതെളിഞ്ഞ ടി നടരാജന് ട്രേഡിലൂടെ തിരികെ സണ്റൈസേഴ്സിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പുതിയ വാര്ത്ത. പകരം യുവതാരമായ ലെഗ് സ്പിന്നര് സീഷന് അന്സാരിയെ ഡല്ഹി സ്വന്തമാക്കി. ഐ.പി.എല് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മീഡിയ അഡൈ്വസറിയിലൂടെയുമാണ് ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ ടീം കോമ്പിനേഷന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ഈ കൈമാറ്റ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ തകര്പ്പന് യോര്ക്കറുകളിലൂടെയാണ് ടി നടരാജന് ശ്രദ്ധേയനായത്. തുടരെയുള്ള പരിക്കുകള് അലട്ടിയെങ്കിലും ഇന്നും ടീമുകള്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ബൗളറാണ് താരം.ഐ.പി.എല് 2025 മെഗാ ലേലത്തില് 10.75 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ് സ്വന്തമാക്കിയ നടരാജന് 5 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സണ്റൈസേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2024ല് സണ്റൈസേഴ്സ് ഫൈനലിലെത്തുമ്പോള് ഹൈദരാബാദിനായി ബൗളറെന്ന നിലയില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന് നടരാജനായിരുന്നു. സീസണില് 19 വിക്കറ്റുകള് താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
26-കാരനായ ഉത്തര്പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ലെഗ് സ്പിന്നര് സീഷന് അന്സാരി വരുന്നതോടെ തങ്ങളുടെ സ്പിന് നിരയുടെ കരുത്ത് ഉയര്ത്താന് ഡല്ഹിക്കാകും. 40 ലക്ഷം രൂപയെന്ന തന്റെ നിലവിലെ കരാര് തുകയില് തന്നെയാണ് സീഷന് ഡല്ഹി ക്യാമ്പിലെക്ക് മാറുന്നത്.