  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Big IPL Trade: T. Natarajan Returns to Sunrisers Hyderabad, Zeeshan Ansari Swapped to Delhi Capitals
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (18:19 IST)

ഐ.പി.എല്ലിൽ വൻ ട്രേഡ് ഡീൽ : ടി നടരാജൻ വീണ്ടും സൺറൈസേഴ്സിൽ, സീഷൻ അൻസാരി ഡൽഹിയിലേക്ക്

ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ തകര്‍പ്പന്‍ യോര്‍ക്കറുകളിലൂടെയാണ് ടി നടരാജന്‍ ശ്രദ്ധേയനായത്.

T Natarajan trade, Sunrisers Hyderabad,Zeeshan Ansari Delhi Capitals IPL trade, SRH vs DC IPL player trade 2026, IPL 2027 player trade updates
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (18:18 IST)
google-news
ഐപിഎല്‍ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി വമ്പന്‍ ട്രേഡ് ഡീലുമായി സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സും. സണ്‍റൈസേഴ്‌സില്‍ പയറ്റിതെളിഞ്ഞ ടി നടരാജന്‍ ട്രേഡിലൂടെ തിരികെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്ത. പകരം യുവതാരമായ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ സീഷന്‍ അന്‍സാരിയെ ഡല്‍ഹി സ്വന്തമാക്കി. ഐ.പി.എല്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മീഡിയ അഡൈ്വസറിയിലൂടെയുമാണ് ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ ടീം കോമ്പിനേഷന്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ഈ കൈമാറ്റ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
 
ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ തകര്‍പ്പന്‍ യോര്‍ക്കറുകളിലൂടെയാണ് ടി നടരാജന്‍ ശ്രദ്ധേയനായത്. തുടരെയുള്ള പരിക്കുകള്‍ അലട്ടിയെങ്കിലും ഇന്നും ടീമുകള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ബൗളറാണ് താരം.ഐ.പി.എല്‍ 2025 മെഗാ ലേലത്തില്‍ 10.75 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയ നടരാജന്‍ 5 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2024ല്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഫൈനലിലെത്തുമ്പോള്‍ ഹൈദരാബാദിനായി ബൗളറെന്ന നിലയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ നടരാജനായിരുന്നു. സീസണില്‍ 19 വിക്കറ്റുകള്‍ താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
26-കാരനായ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ സീഷന്‍ അന്‍സാരി വരുന്നതോടെ തങ്ങളുടെ സ്പിന്‍ നിരയുടെ കരുത്ത് ഉയര്‍ത്താന്‍ ഡല്‍ഹിക്കാകും. 40 ലക്ഷം രൂപയെന്ന തന്റെ നിലവിലെ കരാര്‍ തുകയില്‍ തന്നെയാണ് സീഷന്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാമ്പിലെക്ക് മാറുന്നത്.
 
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഡൽഹിയെ കപ്പടിപ്പിക്കുമോ ഈ 'ലെഫ്റ്റി' കോംബോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽ

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽപാകിസ്ഥാൻ്റെ സാഹിബ് സാദ ഫർഹാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ എന്നിവരാണ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്താണ്.

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ഐപിഎല്ലില്‍ 18ല്‍ താഴെ ശരാശരിയിലും 7.95 എന്ന ഇക്കോണമിയിലുമായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്.

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

ഷമർ ജോസഫ് പന്തെറിഞ്ഞത് അർഷദീപിനെ പരുക്കേൽപ്പിക്കാൻ, വിൻഡീസ് താരത്തിനെതിരെ വിമർശനം കടുക്കുന്നു

ഷമർ ജോസഫ് പന്തെറിഞ്ഞത് അർഷദീപിനെ പരുക്കേൽപ്പിക്കാൻ, വിൻഡീസ് താരത്തിനെതിരെ വിമർശനം കടുക്കുന്നുമത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകള്‍ അവസാനിച്ച ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ അര്‍ഷദീപിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ താരത്തെ പരുക്കേല്‍പ്പിക്കാനാണ് ഷമാര്‍ ജോസഫ് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത് അവിടെയാണ്, നാലാം ടി20യിലെ തോൽവിയിൽ ബൗളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ് അയ്യർ

ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത് അവിടെയാണ്, നാലാം ടി20യിലെ തോൽവിയിൽ ബൗളർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ് അയ്യർ248 റണ്‍സ് പിന്തുടരുന്നതില്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ പരാജയമായെങ്കിലും ബാറ്റര്‍മാരുടെ പ്രകടനത്തില്‍ തൃപ്തനാണെന്ന് മത്സരശേഷം ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ തോല്‍വിക്ക് പ്രധാനകാരണം ശരിയായ ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിയാന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കാത്തതാണെന്നും ശ്രേയസ് മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.

ഫുൾടോസുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് പിച്ചിനെ കുറ്റം പറയരുത് : രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കർ

ഫുൾടോസുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് പിച്ചിനെ കുറ്റം പറയരുത് : രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുനിൽ ഗവാസ്കർപിച്ചുകള്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ക്കും ബാറ്റര്‍മാക്കും ഒരുപോലെ ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നവയാകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ നിരീക്ഷണം.

'ഇന്നാ, അടിച്ചോ'; നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുമായി അർഷ്ദീപ് സിങ്

'ഇന്നാ, അടിച്ചോ'; നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുമായി അർഷ്ദീപ് സിങ്ഇന്ത്യക്കായി ട്വന്റി 20 ഫോർമാറ്റിൽ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ്. രാജ്യാന്തര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 50 റൺസിൽ കൂടുതൽ വഴങ്ങിയ താരമാണ് അർഷ്ദീപ്.

India vs West Indies, 4th T20I: ബൗളർമാർ ചെണ്ടകളായി, ജയിക്കണമെന്ന ബോധം സഞ്ജുവിന് മാത്രം; പരമ്പര 2-2

India vs West Indies, 4th T20I: ബൗളർമാർ ചെണ്ടകളായി, ജയിക്കണമെന്ന ബോധം സഞ്ജുവിന് മാത്രം; പരമ്പര 2-2West Indies vs India, 4th T20I: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 24 റൺസ് തോൽവി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 247 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 223 ന് ഓൾഔട്ടായി.