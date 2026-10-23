തിരിച്ചുവരവിൽ ഞെട്ടിക്കാനായില്ല, പക്ഷേ ആർസിബിക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 സീരീസിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്ക്ക് ഇത്തവണ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. 4 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭൂവനേശ്വര് കുമാര് ഇന്ത്യന് പേസ് നിരയില് തിരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില് ടീമിലിടം പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മഴ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെ മത്സരത്തില് പന്തെറിയാനുള്ള അവസരം ഭുവിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ തിരിച്ചുവരവ് ഭൂവനേശ്വര് അവിസ്മരണീയമാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് ആരാധകര് കരുതിയതെങ്കിലും കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താന് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിനായില്ല. ആദ്യ ഓവര് നല്ല രീതിയില് തുടങ്ങിയെങ്കിലും 2 നോബോളുകള് ഉള്പ്പടെ 49 റണ്സാണ് താരം വിട്ടുകൊടുത്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് വിരളമായി മാത്രമെ ഭുവനേശ്വര് നോ ബോളുകള് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു.
വിക്കറ്റുകളൊന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും ഭൂവനേശ്വര് കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തു. ഐപിഎല്ലില് കഴിഞ്ഞ 2 സീസണില് ആര്സിബിക്കായി നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന് ഇന്ത്യന് ടീമില് വീണ്ടും ഇടം നേടികൊടുത്തത്.അക്കാര്യം ഭുവനേശ്വര് മറന്നില്ലെന്നും ആര്സിബിക്ക് ട്രിബ്യൂട്ടായാണ് ഭുവി 49 റണ്സ് വിട്ടുകൊടുത്തതെന്നുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്. ഐപിഎല്ലില് ഒരു ടീമിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറെന്ന റെക്കോര്ഡാണ് ആര്സിബിയുടെ 49 റണ്സ്. ഇത് മനസില് വെച്ചാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ട്രോളുകള്.ALSO READ: 15 പന്തിൽ നിന്ന് 42, നമൻ ധിർ തകർത്തത് 17 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ്