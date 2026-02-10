ബിസിസിഐ വനിതാ കരാർ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു : ഗ്രേഡ് എയിലേക്ക് കയറി ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
2025-26 സീസണിലെ വനിതാ വാര്ഷിക കരാര് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച മധ്യനിര താരം ജെമീമ റോഡ്രിഗസിനെ ഗ്രേഡ് എയിലേക്ക് ഉയര്ത്തി. 2025 നവംബറില് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ജയത്തില് നിര്ണായകമായ പങ്കാണ് ജെമീമ വഹിച്ചത്. സെമിഫൈനലില് താരം ഓസീസിനെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്ണായക വിജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഹര്മന്പ്രീത് കൗര്, സ്മൃതി മന്ദാന, ദീപ്തി ശര്മ എന്നിവര്ക്കൊപ്പമാണ് എ ഗ്രേഡില് ജെമീമയും ഇടം നേടിയത്.
ഗ്രേഡ് എയ്ക്ക് 50 ലക്ഷം, ഗ്രേഡ് ബിക്ക് 30 ലക്ഷം, ഗ്രേഡ് സിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് വാര്ഷിക പ്രതിഫലം.
ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തില് ഭാഗമായ ഇന്ത്യന് താരങ്ങളായ രാധ
യാദവ്, അമന്ജോത് കൗര്, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി എന്നിവര്ക്ക് ബി ഗ്രേഡിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.
പ്രതിക റാവല്, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, ഉമ ചേത്രി എന്നിവരും ബി ഗ്രേഡില് ഇടം നേടി. ലോകകപ്പില് 6 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 308 റണ്സുമായി പ്രതിക റാവല് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. സ്നേഹ് റാണയും ഗ്രേഡ് ബിയിലേക്ക് ഉയര്ന്നു. ശഫാലി വര്മ്മ, റിച്ച ഘോഷ്, രേണുക സിംഗ് എന്നിവരും ബി ഗ്രേഡിലാണ്.
യസ്തിക ഭാട്യ കൂടാതെ ഗ്രേഡ് സിയില് എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ശ്രീ ചരണി, ഹര്ലീന് ദേവള്, വൈഷ്ണവി ശര്മ്മ, കമാലിനി, കാശ്വി ഗൗതം, തേജല് ഹസബ്നിസ് എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല് പൂജ വസ്ത്രാകര് എന്നിവര് പട്ടികയില് നിന്നും പുറത്തായതാണ് ശ്രദ്ധേയം. കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഗ്രേഡ് സിയിലായിരുന്നു ഇരുതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത്.