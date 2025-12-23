അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവി: ടീം മാനേജ്മെന്റിനോട് വിശദീകരണം തേടി ബിസിസിഐ

അഭിറാം മനോഹർ|
അണ്ടര്-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലില് പാകിസ്താനോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കനത്ത തോല്വിയില് വിശദമായ വിലയിരുത്തല് നടത്താനൊരുങ്ങി ബിസിസിഐ. ഫൈനല് മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാനെതിരെയുണ്ടായ ഏകപക്ഷീയമായ പരാജയം ബിസിസിഐയെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് 347 റണ്സ് അടിച്ചെടുത്തപ്പോള് ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സ് 156 റണ്സില് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. നിര്ണായക മത്സരത്തില് താളം തെറ്റിയതാണ് ബിസിസിഐയെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണയായി ടൂര്ണമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ടീം മാനേജര് സമര്പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടില് കാര്യങ്ങള് ഒതുങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തവണ കോച്ച് ഹൃഷികേഷ് കനിറ്റ്കറും ടീമിന്റെ നായകന് ആയുഷ് മാട്രെയും ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരില് നിന്ന് നേരിട്ട് വിശദീകരണം തേടാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ നീക്കം. അപ്പെക്സ് കൗണ്സില് യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫൈനല് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ ബാറ്റിംഗ് തകര്ച്ചയും തന്ത്രപരമായ പിഴവുകളുമെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കപ്പെടും. പാക് പേസ് ആക്രമണത്തിന് മുന്നില് ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാര് പരാജയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇന്ത്യന് തോല്വിക്ക് കാരണമായത്. ഇതിന് പുറമെ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഇന്ത്യന് താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റിയും വിശകലനങ്ങള് ഉണ്ടായേക്കും. മത്സരത്തില് 14കാരനായ ഇന്ത്യന് യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷിയുടെ പെരുമാറ്റം ചര്ച്ചകള്ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു.
2026ലെ അണ്ടര്-19 ലോകകപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് കൂടി മുന്നില് കണ്ട്, ഇത്തരം വീഴ്ചകള് ആവര്ത്തിക്കരുതെന്നതാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിലപാട്. ജൂനിയര് തലത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം നിലനിര്ത്താന് പ്രകടനങ്ങളില് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് വേണമെന്ന് ബോര്ഡ് കരുതുന്നു. ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്വി മുന്നറിയിപ്പായി കാണണമെന്നും പ്രകടനങ്ങളില് വിലയിരുത്തലുകള് ആവശ്യമാണ് എന്നതുമാണ് ബിസിസിഐ
വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.