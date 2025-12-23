ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
പെൺകുട്ടികളും കളിച്ച് വളരട്ടെ, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുത്തനെ ഉയർത്തി ബിസിസിഐ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:21 IST)
വനിതാ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ താരങ്ങളുടെ മാച്ച് ഫീസില്‍ രണ്ടര ഇരട്ടി വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്തി ബിസിസിഐ. ഡിസംബര്‍ 22ന് നടന്ന ബിസിസിഐ അപെക്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പുതുക്കിയ പരിഷ്‌കാര പ്രകാരം സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ മത്സരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തുക 20,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 50,000 രൂപയായി. ടീമിലെ റിസര്‍വ് താരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 25,000 രൂപ ലഭിക്കും. ടി20 മത്സരങ്ങള്‍ക്കും ജൂനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്കും ആനുപാതികമായ വര്‍ദ്ധനവ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഏകദിന മത്സരങ്ങളില്‍ കളിക്കുന്ന ജൂനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ 25,000 രൂപയാകും ലഭിക്കുക. സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന പ്രകടനം നടത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തില്‍ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം. ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ കരിയര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ സമീപിക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് ബിസിസിഐയുടെ പുതിയ നടപടികള്‍. ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ സഹായകമാകും.



