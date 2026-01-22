ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ മാറ്റി രോഹിത് ശർമ്മയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മനോജ് തിവാരി. 2027 ലോകകപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ബിസിസിഐ
ഉടൻ തന്നെ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇൻസൈഡ് സ്പോർട്സിന് നൽകിയ അഭിമുখത്തിൽ മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.
2025 ഒക്ടോബർ നാലിന് രോഹിതിന് പകരം ഗില്ലിനെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ഗില്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഏകദിന ടീം ഒക്ടോബറിൽ ഓസീസിനെതിരെയും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ രണ്ടാം നിര ടീമിനെതിരെയും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകകപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ഇന്ത്യ തെറ്റുതിരുത്തി രോഹിത്തിനെ നായകനാക്കി തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് മനോജ് തിവാരിയുടെ ആവശ്യം.
"രോഹിത് ശർമ്മയെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് നീക്കിയത് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്,". ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വിജയത്തിന് ശേഷം രോഹിതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടീം ശരിയായ പാതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ രോഹിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി ആ തുടർച്ച ഇല്ലാതെയാക്കി.
ഒരു യുവ നായകന് ടീമിനെ നയിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകേണ്ടത് തീർച്ചയായും ശരിയായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് സൈക്കിളിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. രോഹിത്തായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റനെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഫലം തന്നെ മാറുമായിരുന്നു. രോഹിത് നായകനായാൽ ലോകകപ്പ് നേടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 85-90 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.
രണ്ടാം നിര ടീമിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് ടീം കോമ്പിനേഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിലെ പക്വതക്കുറവിന്റെയും സൂചനയാണ്. ഇത് വെറും വികാരപ്രകടനമല്ല രോഹിത്തിന് ഇത് തെളിയിക്കുന്ന ട്രാക്ക് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.