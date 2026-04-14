വൈഭവിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു, അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (14:52 IST)
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റില് പുതിയ അത്ഭുതതാരമായി ഉയര്ന്നുവരുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതില് നിര്ണായക നീക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. അയര്ലന്ഡിനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയ്ക്കായി ബിസിസിഐ 15-കാരനെ ഷോര്ട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. അരങ്ങേറ്റം നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര താരമാകാന് വൈഭവിന് സാധിക്കും.
ബിഹാറില് നിന്നുള്ള ഇടം കയ്യന് ബാറ്റ്സ്മാനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലോടെയാണ് വലിയ രീതിയില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ഐപിഎല്ലില് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോര്ഡ് കഴിഞ്ഞ സീസണില് സ്വന്തമാക്കിയ വൈഭവ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര് 19 ടീമിനായും മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.
2026 മാര്ച്ചില് 15 വയസ്സ് തികഞ്ഞതോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് കളിക്കാന് ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി വൈഭവ് പിന്നിട്ടത്. ഐപിഎല്ലിലും താരം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അയര്ലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില് താരത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഐപിഎല് പ്രകടനങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ തുടര്ച്ചയായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ബിസിസിഐ യുവതാരത്തെ പരിഗണനയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളില് വൈഭവിന് പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.ജൂണ് 26, 28 തീയതികളിലാണ് അയര്ലന്ഡിനെതിരായ ടി20 മത്സരങ്ങള് നടക്കുക.