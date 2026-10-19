അഗാർക്കർക്ക് പകരം ഇനി പ്രഖ്യാൻ ഓജ പുതിയ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, സമിതിയിൽ അംഗമായി രമേഷ് പവാറും
ബി.സി.സി.ഐ (BCCI) പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി തലപ്പത്ത് വലിയ മാറ്റം.
മുംബൈ: ബി.സി.സി.ഐ (BCCI) പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി തലപ്പത്ത് വലിയ മാറ്റം. മുന് അധ്യക്ഷന് അജിത് അഗാര്ക്കറിന് പകരം മുന് ഇന്ത്യന് ഇടങ്കയ്യന് സ്പിന്നര് പ്രഗ്യാന് ഓജയെ സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാനായി ബി.സി.സി.ഐ നിയമിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം മുന് താരം രമേഷ് പവാറിനെ പാനലിലെ പുതിയ അംഗമായി ഉള്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അജിത് അഗാര്ക്കറുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ഒഴിവുവന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പ്രഖ്യാന് ഓജയുടെ നിയമനം. ക്രിക്കറ്റ് അഡൈ്വസറി കമ്മിറ്റിയുടെ (CAC) നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അടിയന്തരമായി സെലക്ഷന് പാനലില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് ബോര്ഡ് തീരുമാനിച്ചത്.
BREAKING NEWS: Ramesh Powar appointed National Selector, making Pragyan Ojha the Indian Chief Selector— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) October 19, 2026
ഇന്ത്യയ്ക്കായി 24 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള് കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗ്യാന് ഓജയാണ് പുതിയ സെലക്ഷന് പാനലില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള അംഗം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയര്മാന് ചുമതല ലഭിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഓജയ്ക്ക് ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ശിവ് സുന്ദര് ദാസ്, ആര്.പി. സിങ്, അജയ് രത്ര, രമേഷ് പോവാര് എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്. ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില് പരിചയസമ്പത്തുള്ള മുന് താരങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടതാണ് പുതിയ പാനല്.
അജിത് അഗാര്ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം മൂന്ന് ഐസിസി ട്രോഫികളും രണ്ട് ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടങ്ങളും തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് സ്വര്ണ മെഡലുകളും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ ടീമില് നിന്നും സീനിയര് താരങ്ങളായ രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്, വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്മ എന്നിവര് വിരമിച്ചതും അഗാര്ക്കറുടെ കാലത്തിലാണ്.