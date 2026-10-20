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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (16:19 IST)

ഓജ വന്നത് കോലി- ഗംഭീർ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ?, വഹിക്കേണ്ടത് മധ്യസ്ഥ റോൾ

gautam Gambhir
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (14:22 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ചീഫ് സെലക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്‍ താരം പ്രഗ്യാന്‍ ഓജയെ കൊണ്ടുവന്നത് പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറും മുന്‍ നായകന്‍ വിരാട് കോലിയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകള്‍ പരിഹരിക്കാനെന്ന് സൂചന. ബോര്‍ഡിലും കളിക്കാര്‍ക്കിടയിലും മികച്ച ബന്ധമാണ് ഓജയ്ക്കുള്ളത്. ഇതാണ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായി ഓജയെത്താന്‍ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 
 
സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ സൗത്ത് സോണിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓജ  ടീമിലെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതായാണ് വിവരം. കളിക്കാരനായിരുന്ന കാലയളവില്‍ കോലിയ്‌ക്കൊപ്പം 22 മത്സരങ്ങളില്‍ ഓജ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍പ് രോഹിത് ശര്‍മയെ ഏകദിന ടീമില്‍ നിന്നും മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ ഈ വിവരം രോഹിത്തിനെ അറിയിക്കാന്‍ അന്നത്തെ ചീഫ് സെലക്ടറായ അജിത് അഗാര്‍ക്കര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പ്രഖ്യാന്‍ ഓജയെയായിരുന്നു.
 
താരങ്ങളുമായും പരിശീലകന്‍ ഗൗതം ഗംഭീറുമായും വലിയ അടുപ്പമാണ് ഓജയ്ക്കുള്ളത്. കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും 2 ഐസിസി ട്രോഫികള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടികൊടുത്ത അഗാര്‍ക്കറിന്റെ വിജയം പിന്തുടരുക എന്നത് ഓജയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഗൗതം ഗംഭീറിനേക്കാള്‍ വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണോടാണ് ഓജയ്ക്ക് അടുപ്പമുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഗൗതം ഗംഭീറിന് പകരം ലക്ഷ്മണ്‍ മുഖ്യ പരിശീലകനാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളികളയാനാകില്ല.ALSO READ: അഗാർക്കർക്ക് പകരം ഇനി പ്രഖ്യാൻ ഓജ പുതിയ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, സമിതിയിൽ അംഗമായി രമേഷ് പവാറും
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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