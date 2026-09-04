വൈഭവ് ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതി, 3 ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കും, ലക്ഷ്യം സച്ചിൻ താണ്ടിയ വഴി
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അത്ഭുതപ്രതിഭയായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയ്ക്കായി ദീര്ഘകാല പദ്ധതിയുമായി ബിസിസിഐ. ഐപിഎല്ലിലൂടെ തരംഗം തീര്ത്ത സൂര്യവംശിയെ സച്ചിനെ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ദീര്ഘകാല ഐക്കണായി നിലനിര്ത്താനാണ് ബിസിസിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചെറിയ പ്രായത്തില് തന്നെ അസാമാന്യമായ മികവ് തെളിയിച്ച വൈഭവിനെ അനാവശ്യമായ മാധ്യമ സമ്മര്ദ്ദങ്ങളില് നിന്നും ഹൈപ്പില് നിന്നും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 3 ഫോര്മാറ്റിലും കളിക്കുന്ന സൂപ്പര് താരമായി വളര്ത്താനാണ് ബിസിസിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുംബൈയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബിസിസിഐ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകളും നടന്നത്.
വൈഭവിനെ പോലെയുള്ള പ്രതിഭകള് സച്ചിനെ പോലെ ദീര്ഘകാലം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയായ ദേവ്ജിത് സൈകിയയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു പരമ്പരയിലോ ഒന്നോ 2 വര്ഷത്തിലോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്ന വിസ്മയമായി തീരാതെ വൈഭവിനെ ഒരിക്കിയെടുക്കാനാണ് ബിസിസിഐ തീരുമാനം.ഇതോടെ 3 ഫോര്മാറ്റുകളിലും ടീമിന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു താരത്തെയാണ് ബിസിസിഐ വൈഭവില് നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കി ദുലീപ് ട്രോഫിയില് ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ ഉപനായകനാക്കി വൈഭവിനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് സെന്ട്രല് സോണിനെതിരെ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് 92 റണ്സും രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 40 റണ്സും നേടി വൈഭവ് തിളങ്ങിയിരുന്നു.
അഫ്ഗാനെതിരായ ടി20 സീരീസ് ആരംഭിക്കാന് ഇരിക്കുന്നതിനാല് സെപ്റ്റംബര് 6 മുതല് നടക്കുന്ന ഫൈനല് മത്സരത്തില് സൗത്ത് സോനിനെതിരെ വൈഭവ് കളിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇക്കാര്യത്തില് ഇന്ത്യന് പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ തീരുമാനമാകും നിര്ണായകമാവുക.