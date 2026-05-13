ചരിത്രത്തിലാദ്യം, ധാക്കയിൽ വെച്ച് പാകിസ്ഥാനെ ടെസ്റ്റിൽ തകർത്തുവിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ്

പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റില് വീണ്ടും നാണക്കേടിന്റെ ദിനം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബംഗ്ലാദേശില് ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് തോറ്റെന്ന നാണക്കേടാണ് ധാക്കയിലെ ഷേര് ഇ ബംഗ്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റില് പാകിസ്ഥാനെ 104 റണ്സിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് തകര്ത്തത്. അവസാന ദിനം ഇന്നിങ്ങ്സില് 268 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് 163 റണ്സിനാണ് പുറത്തായത്. വിജയത്തോടെ 2 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ബംഗ്ലാദേശ് 1-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
2024 വരെ പാകിസ്ഥാനില് ഒരു ടെസ്റ്റ് വിജയം പോലുമില്ലാതിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാനില് നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 2-0ത്തിന് ജയിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് നേടുന്ന തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് വിജയമാണിത്. നേരത്തെ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് ബംഗ്ലാദേശ് 413 റണ്സെടുത്തപ്പോള് പാകിസ്ഥാന് 386 റണ്സില് പുറത്തായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 240 റണ്സെടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് ഡിക്ലെയര് ചെയ്തപ്പോള് പാക് പോരാട്ടം 163 റണ്സിലൊതുങ്ങി. ഒരു ഘട്ടത്തില് അബ്ദുള്ള ഫസലും(66), മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും(15) ചേര്ന്ന് ടീമിനെ സമനിലയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും പേസര് നഹീദ് റാണ ഇരുവരെയും പുറത്താക്കിയതോടെ പാക് പതനം എളുപ്പമായി. ചരിത്രവിജയത്തോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ബംഗ്ലാദേശ് 12 പോയിന്റുകള് സ്വന്തമാക്കി.