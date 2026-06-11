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  4. Bangladesh Pacers Dismantle Australia at 0/3 in Second ODI
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (15:25 IST)

Aus vs Ban : റൺസെടുക്കും മുൻപെ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഓസീസ് തകർച്ച, നാണക്കേടിൽ നിന്നും കരകയറ്റി ലബുഷെയ്ൻ - ബാർട്ട്‌ലെറ്റ് സഖ്യം

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ അപൂര്‍വമായ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ.

Aus vs Ban, Australia vs Bangladesh, ODI Series, Cricket News
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (15:25 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (15:21 IST)
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ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ അപൂര്‍വമായ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ. ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ട് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനിറങ്ങിയ ഓസീസിന് സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡില്‍ റണ്‍സ് ചേര്‍ക്കും മുന്‍പ് 3 വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഓവറില്‍ ഓപ്പണര്‍ മാത്യൂ ഷോര്‍ട്ടിനെ ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡാക്കി ടസ്‌കിന്‍ അഹമ്മദ് മികച്ച തുടക്കമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് നല്‍കി. മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാന്റെ ഓവറില്‍  കൂപ്പര്‍ കണോലിയും റെന്‍ഷോയും റണ്‍സൊന്നും നേടാതെ പുറത്തായി. ഇതോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ആദ്യമായി പൂജ്യത്തിന് 3 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലെത്തി ഓസീസ്.
 
ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ വമ്പന്‍ തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന ഓസീസ്  ബാറ്റിങ്ങിനെ ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ്- കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ സഖ്യമാണ് വന്‍ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും കരകയറ്റിയത്. 34 റണ്‍സുമായി ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷും 25 റണ്‍സുമായി കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനും മടങ്ങിയതോടെ അപകടം മണത്തെങ്കിലും മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്‌നും സാവിയര്‍ ബാര്‍ട്ട്ലെറ്റും ചേര്‍ന്ന കൂട്ടുക്കെട്ട് വമ്പന്‍ നാണക്കേടില്‍ നിന്നും ടീമിനെ രക്ഷിച്ചു. മഴ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ 42 ബോളില്‍ 187 റണ്‍സിന് 8 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ്. 55 റണ്‍സെടുത്ത മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്‌നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നിരയിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. സാവിയര്‍ ബാര്‍ട്ട്ലറ്റ് 52 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായി.ALSO READ: ICC Test Rankings : ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിലെ റൂട്ടിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ഇളക്കം, പുതിയ അവകാശി, നേട്ടമുണ്ടാക്കി ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍
 
കഴിഞ്ഞ ഏകദിനത്തില്‍ ഡിആര്‍എസ് മെത്തേഡിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 21 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഓസീസിനെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമായിരുന്നു ഇത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബൗളര്‍മാരായിരുന്നു ഓസീസിന് നാശം വിതച്ചത്. മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക്,ഹേസല്‍വുഡ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന താരങ്ങളുടെ  അഭാവത്തില്‍ ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഓസീസ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.
 
പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിനം ജൂണ്‍ 14നാണ് നടക്കുക. രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബംഗ്ലാദേശ് വിജയം നേടിയാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പര വിജയം അവര്‍ സ്വന്തമാക്കും.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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