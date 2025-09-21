സൂപ്പർ ഫോറിൽ ശ്രീലങ്കയെ വീഴ്ത്തി ബംഗ്ലാദേശ്, അവസാന ഓവറിൽ ബംഗ്ല കടുവകൾക്ക് വിജയം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 21 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:56 IST)
ഏഷ്യാകപ്പിലെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് നീണ്ട സൂപ്പര് ഫോര് മത്സരത്തില് ശ്രീലങ്കയെ നാല് വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി ബംഗ്ലാദേശ്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക ഉയര്ത്തിയ 169 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം ഓപ്പണര് സെയ്ഫ് ഹസന്റെയും തൗഹിദ് ഹൃദോയിയുടെയും അര്ധസെഞ്ചുറികളുടെ മികവില് ഒരു പന്ത് മാത്രം ബാക്കി നില്ക്കെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് മറികടന്നത്. സെയ്ഫ് ഹസന് 45 പന്തില് 61 റണ്സടിച്ചപ്പോള് തൗഹിദ് ഹൃദോയ് 37 പന്തില് 58 റണ്സടിച്ചു.14 റണ്സുമായി ഷമീം ഹൊസൈനും
ഒരു റണ്ണുമായി നാസും അഹമ്മദും പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ദാസുന് ഷനക എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറില് അഞ്ച് റണ്സായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന് വിജയിക്കാനായി വേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യപന്ത് തന്നെ ജേക്കര് അലി ബൗണ്ടറി നേടിയതോടെ സ്കോര് തുല്യമായി. എന്നാല് അടുത്ത പന്തില് ജേക്കര് അലിയെ ഷനക ക്ലീന് ബൗള്ഡ് ചെയ്തു. മൂന്നാം പന്ത് ഡോട്ട് ബോള്. നാലാം പന്തില് ഷനകയുടെ ബൗണ്സറില് മെഹ്ദി ഹസന് പുറത്ത്. ഇതോടെ 2 പന്തില് ഒരു റണ്സായിവിജയലക്ഷ്യം. അഞ്ചാം പന്തില് നാസും അഹമ്മദ് ഫീല്ഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരെ പന്തടിച്ച് വിജയറണ്ണിനായി ഓടി. ഫീല്ഡറുടെ നേരിട്ടുള്ള ത്രോ വിക്കറ്റില് കൊള്ളാതെ പോയതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു.