Babar Azam : ദേ ഇക്ക പിന്നേം.., ടി20യിൽ ടെസ്റ്റ് കളിച്ച് ബാബർ, നാണക്കേടിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:22 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് പാകിസ്ഥാന് താരം ബാബര് അസമിന് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് 500ലധികം റണ്സ് നേടിയ താരങ്ങളില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റ് എന്ന റെക്കോര്ഡാണ് ബാബര് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്നലെ നടന്ന സൂപ്പര് 8 പോരാട്ടത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കോടെയാണ് ബാബര് റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നിര്ണായകമായ സൂപ്പര് 8 പോരാട്ടത്തില് 24 പന്തുകളില് നിന്നും 25 റണ്സ് മാത്രമാണ് ബാബര് നേടിയത്. ജാമി ഓവര്ട്ടണിന്റെ പന്തില് ബൗള്ഡായി മടങ്ങുമ്പോള് 2 ഫോറുകള് മാത്രമായിരുന്നു ബാബറിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഈ ലോകകപ്പിലെ 6 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് വെറും 91 റണ്സാണ് ബാര് നേടിയത്. ലോകകപ്പില് 500+ റണ്സ് നേടിയിട്ടുള്ള ബാബറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി 111.5 ആണ്. 11.8 ഉണ്ടായിരുന്ന മുന് പാക് താരം മുഹമ്മദ് ഹഫീസിന്റെ റെക്കോര്ഡാണ് ബാബര് മറികടന്നത്. 112.2 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി കുമാര് സങ്കക്കാരയും 112.5 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി കെയ്ന് വില്യംസണും പട്ടികയില് 3,4 സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്.
ജോഫ്ര ആര്ച്ചര് എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിലെ അവസാന 2 പന്തുകളും ബൗണ്ടറി നേടിയാണ് ബാബര് തുടങ്ങിയത്. 6 പന്തില് 10 റണ്സ് നേടിയ ബാബര് തകര്ത്തടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകള് നല്കിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. 135 ടി20 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 4571 റണ്സ് നേടിയിട്ടുള്ള ബാബറിന്റെ ടി20 ഫോര്മാറ്റിലെ സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റ് 128.18 ആണ്.