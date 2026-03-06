India vs England : കളിച്ചിതിരിച്ചത് അക്ഷര്‍ പട്ടേലിന്റെ 2 ക്യാച്ചുകള്‍, ബുമ്രയുടെ പതിനെട്ടാം ഓവര്‍, സഞ്ജുവിന്റെ വെടിക്കെട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (08:32 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനല് പോരാട്ടത്തില് വാംഖഡയെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തി അവസാന ഓവറില് വിജയിച്ചുകയറി ടീം ഇന്ത്യ. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറില് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 253 റണ്സെന്ന വമ്പന് സ്കോര് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവസാന പന്ത് വരെ പൊരുതിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. ചെറിയ സ്കോറില് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണര്മാരെയും നായകന് ഹാരി ബ്രൂക്കിനെയും ഇന്ത്യ മടക്കിയെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പടപൊരുതിയ ജേക്കബ് ബേഥന് ഇന്ത്യന് സംഘത്തിനെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു. വില് ജാക്സും ബേഥലും ചേര്ന്ന സഖ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തില് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു.
കളിയില് ഉടനീളം കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ് ഇന്ത്യന് വിജയത്തില് നിര്ണായകമായത്. വമ്പന് ഫോമിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന് ഹാരി ബ്രൂക്കിനെ പുറത്താക്കാനായി 24 വാര പിന്നിലേക്കോടി അക്ഷര് പട്ടെല് സ്വന്തമാക്കിയ ക്യാച്ചും വില് ജാക്സിനെ പുറത്താക്കാന് അക്ഷര് പട്ടേലും ശിവം ദുബെയും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ക്യാച്ചും. ബുമ്രയുടെ പതിനെട്ടാം ഓവറും ബേഥലിന്റെ റണ്ണൗട്ടും മത്സരത്തില് എടുത്തുപറയേണ്ട മുഹൂര്ത്തങ്ങളാണ്.
18 പന്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയിക്കാന് 45 റണ്സ് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വജ്രായുദ്ധമായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തന്റെ അവസാന ഓവറിനായി പന്തെടുത്തത്. 10 ന് മുകളില് റണ്സ് വഴങ്ങിയാല് മത്സരം കൈവിടുമെന്ന ഘട്ടത്തില് 6 റണ്സ് മാത്രമാണ് ബുമ്ര വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം രണ്ടോവറില് 39 എന്ന നിലയിലായി. പത്തൊമ്പതാം ഓവര് എറിയാനെത്തിയ ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ ബേഥല് സിക്സിന് പറത്തിയെങ്കിലും 9 റണ്സ് നേടിയ സാം കറന്റെ വിക്കയ് സ്വന്തമാക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി. ഇതോടെ അവസാന ഒരോവറില് 30 റണ്സ് വിജയിക്കാന് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തിലായി ഇംഗ്ലണ്ട്.
മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗില് ജോഫ്ര ആര്ച്ചര് എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറില് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ക്യാച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന് ഹാരി ബ്രൂക്ക് കൈവിട്ടതും നിര്ണായകമായി. സഞ്ജു 15 റണ്സില് നില്ക്കെയാണ് അനായാസ സിറ്റര് താരം കൈവിട്ടത്. സഞ്ജു പിന്നീട് 42 പന്തില് 89 റണ്സ് നേടിയാണ് പുറത്തായത്. ഇന്ത്യ കൂറ്റന് സ്കോര് സ്വന്തമാക്കുന്നതില് സഞ്ജുവിന്റെ ഈ പ്രകടനം ഏറെ നിര്ണായകമായി.