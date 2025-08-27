ബുധന്‍, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2025
Michael Clarke: ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം മൈക്കിൾ ക്ലാർക്കിന് സ്കിൻ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു

ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്‌കിന്‍ കാന്‍സര്‍ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (13:20 IST)
Michael Clarke
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഇതിഹാസ താരമായ മുന്‍ നായകന്‍ മൈക്കിള്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന് സ്‌കിന്‍ കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വന്തം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മൈക്കിള്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വിവരം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ആരാധകരോടും പൊതുജനങ്ങളോടും സ്ഥിരമായി ആരോഗ്യപരിശോധനകള്‍ നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടെ എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് മൈക്കിള്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ പോസ്റ്റ്. സ്‌കിന്‍ കാന്‍സര്‍ എന്നത് യഥാര്‍ഥ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍. ഇന്ന് എന്റെ മൂക്കില്‍ നിന്നും ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്‌കിന്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുക. മുന്‍കരുതലാണ് പ്രധാന പ്രതിരോധം. സ്ഥിരം പരിശോധനയും രോഗം ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നതും മാത്രമാണ് രക്ഷ. എന്റെ കാര്യത്തില്‍ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനായതിലും ചികിത്സ ലഭിച്ചതിലും നന്ദിയുണ്ട്. ക്ലാർക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്‌കിന്‍ കാന്‍സര്‍ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, ജനസംഖ്യ, ശക്തമായ അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങള്‍. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 70 വയസാകുന്നതിന് മുന്‍പ് മൂന്നില്‍ 2 ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാര്‍ക്ക് സ്‌കിന്‍ കാന്‍സര്‍ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവബോധം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് തന്റെ ആരോഗ്യവിവരം ക്ലാര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.


ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടത്തില്‍ ബാറ്ററായും ക്യാപ്റ്റനായും തിളങ്ങിയ താരമാണ് മൈക്കിള്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്. 2004 മുതല്‍ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 115 ടെസ്റ്റുകള്‍, 245 ഏകദിനങ്ങള്‍, 34 ടി20 മത്സരങ്ങള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി കളിക്കാന്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന് സാധിച്ചു. ടെസ്റ്റില്‍ നായകനായി കളിച്ച 74 മത്സരങ്ങളില്‍ 47 വിജയവും 16 തോല്‍വിയുമാണ് ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കുള്ളത്. നായകനായി 2015ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പും 2013-14ലെ ആഷസ് പരമ്പര 5-0നും സ്വന്തമാക്കി. ആക്രമണാത്മകമായ തന്ത്രങ്ങളും ബാറ്റിങ്ങിലെ സ്ഥിരതയുമായിരുന്നു ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ പ്രത്യേകത.


