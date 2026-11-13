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  4. AUS vs ENG Mahli Beardman takes six on debut as england crash to 131
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (12:49 IST)

റൂട്ടിനെയും ബ്രൂക്കിനെയും ഒപ്പം നാല് പേരെയും തൂക്കി, ബിയേഡ്മാന് സ്വപ്നതുല്യ അരങ്ങേറ്റം, ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 131 റൺസിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഓസീസ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (12:51 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിനപരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ സ്വപ്നതുല്യമായ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസര്‍ മാഹ്ലി ബിയേഡ്മാന്‍. മത്സരത്തില്‍ 33.4 ഓവറിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ ഓസീസ് പേസ് നിര മടക്കിയത്. 7.4 ഓവറില്‍ 24 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റുകള്‍ നടത്തി സ്വപ്ന അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ബിയേഡ്മാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകര്‍ത്തത്.
 
ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരെഞ്ഞെടുത്ത ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ തീരുമാനം ശരിവെയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ബൗളര്‍മാരുടെ പ്രകടനം. ടീം സ്‌കോര്‍ 24ല്‍ നില്‍ക്കെ ബെന്‍ ഡക്കറ്റിനെ പുറത്താക്കികൊണ്ട് സ്‌പെന്‍സര്‍ ജോണ്‍സണാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ആക്രമണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നാലെ ടീം സ്‌കോര്‍ 38ല്‍ നില്‍ക്കെ ടോം ബാന്റണെ സാവിയര്‍ ബാര്‍ട്ട്ലറ്റും മടക്കി. മിന്നുന്ന ഫോമിലുള്ള ഹാരി ബ്രൂക്കിനെയാണ് തന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിക്കറ്റായി ബിയേഡ്മാന്‍ പുറത്താക്കിയത്.  അപകടകാരിയായ ജോ റൂട്ടിനെയും പിന്നാലെ ജോര്‍ദാന്‍ കോക്‌സിനെയും സാം കറനെയും മടക്കിയതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സ്‌കോര്‍ 58 റണ്‍സിന് 6 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലായി.
 
 102 റണ്‍സിന് 9 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് വീണെങ്കിലും ഗസ് ആറ്റ്കിന്‍സണ്‍ - ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ കൂട്ടുക്കെട്ട് അവസാന വിക്കറ്റില്‍ പ്രതിരോധം തീര്‍ത്തു. ജോ റൂട്ട്, ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോര്‍ദാന്‍ കോക്‌സ്, സാം കറന്‍ എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയ ബിയേഡ്മാന്‍ ലിയാം ഡോവ്‌സണെ പുറത്താക്കിയാണ് തന്റെ ആദ്യത്തെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലേക്കെത്തിയത്. അവസാന വിക്കറ്റില്‍ ചെറുത്തുനിന്ന ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചറിനെയും മടക്കിയതോടെ 6 വിക്കറ്റ് നേട്ടം അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ തന്നെ താരം സ്വന്തമാക്കി.ALSO READ: അന്താളിച്ച് കോലി, പൂജ്യത്തിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടം; ഇന്ത്യക്ക് വൻ തിരിച്ചടി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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