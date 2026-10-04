സോഷ്യല് മീഡിയയ്ക്കായി ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നു, വൈഭവിനെതിരായ സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കമ്രാന് അക്മല്
ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് 2026 പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില് ഇന്ത്യയുടെ 15-കാരന് ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഔട്ടാക്കിയ ശേഷം പാകിസ്ഥാന് താരം സൈം അയൂബ് നടത്തിയ ബേബി ക്രാഡില് ആഘോഷത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് മുന് പാകിസ്ഥാന് വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് താരമായ കമ്രാന് അക്മല്. അന്താരാഷ്ട മത്സരങ്ങള് കളിക്കുമ്പോള് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിലകുറഞ്ഞ പെരുമാറ്റങ്ങള് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാന് വേണ്ടിയല്ല കളിക്കേണ്ടതെന്നും അക്മല് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Saim Ayub, instead of doing all this, it would be better to raise your game a little. You’ve embarrassed the entire Pakistan team! ???????? #SaimAyub #PakistanCricket #Cricket https://t.co/Iw8dkmVDzf— Saurabh Sharma (@panditsaurabh53) October 3, 2026
ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന് ഫൈനല് പോരാട്ടത്തില് സൈം അയൂബ് എറിഞ്ഞ പന്തില് റിവേഴ്സ് സ്വീപിന് ശ്രമിക്കവെയാണ് വൈഭവ് കീപ്പര് ഉസ്മാന് ഖാന് ക്യാച്ച് നല്കി പുറത്തായത്. വൈഭവ് കുഞ്ഞാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സൈം അയൂബിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാല് സൈം അയൂബിന്റെ ആഘോഷത്തിനെതിരെ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്താതെയാണ് വൈഭവ് മടങ്ങിയത്.
കുറച്ചുകാലമായി ടീമില് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമാണെങ്കിലും കളിക്കാര് സോഷ്യല് മീഡിയയ്ക്കായാണ് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. എതിരാളിക്ക് 13, 14 അല്ലെങ്കില് 15 വയസ്സ് ആകട്ടെ, അവന് കളിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റാണ്. സൈം അയൂബ് ഇനി ഒരു കുട്ടിയല്ല, അവന് സ്വന്തം പ്രകടനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. കമ്രാന് അക്മല് പറഞ്ഞു.