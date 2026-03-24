ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026
നാണം കെട്ടു, ആഷസ് പരാജയം ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു, കടന്ന് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ കാലത്തിലൂടെ: ബെൻ സ്റ്റോക്സ്

ടെസ്റ്റില്‍ സ്റ്റോക്‌സ് തന്നെ നായകനായി തുടരുമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:58 IST)
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മണ്ണില്‍ 4-1ന് തകര്‍ന്ന ആഷസ് പരമ്പര മാനസികമായി തകര്‍ത്തെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം നായകനായ ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സ്. ക്യാപ്റ്റന്‍സി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഘട്ടമെന്നാണ് ആഷസ് തോല്‍വിക്ക് ശേഷമുള്ള നാളുകളെ സ്റ്റോക്‌സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം നിലവിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം പരിശീലകനായ ബ്രണ്ടന്‍ മക്കല്ലത്തിനും റോബ് കീക്കും പൂര്‍ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ടെസ്റ്റില്‍ സ്റ്റോക്‌സ് തന്നെ നായകനായി തുടരുമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ടീ പരിശീലകനായ മക്കല്ലത്തിനെയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ റോബ് കീയെയും ടീം നിലനിര്‍ത്തി.ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ കോച്ചും പരിശീലകനും തമ്മില്‍ ടീമിന്റെ കളിരീതിയെ പറ്റി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വന്നിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഓസീസിന്റെ ശൈലിക്ക് അനുസൃതമായ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെന്നതായിരുന്നു സ്റ്റോക്‌സിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ആക്രമണാത്മക സമീപനം തന്നെ തുടരാനായിരുന്നു മക്കല്ലത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങളെ റോ കീ തള്ളികളഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകര്‍ക്കായി എഴുതിയ തുറന്ന കുറിപ്പില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനാവുക എന്നത് വലിയ ബഹുമതിയായാണ് കാണുന്നതെന്ന് സ്റ്റോക്‌സ് പറയുന്നു. ഉയര്‍ച്ച താഴ്ചകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ സംശയമേതുമില്ലാതെ പറയാം എന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം സമയമായിരുന്നു. ഈ കാലയളവ് എന്നെ ഒരുപാട് പരീക്ഷിച്ചു. മറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഞങ്ങള്‍ തെറ്റുകള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആ തെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് പഠിക്കും.


എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ എനിക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഫാന്‍സിനോട് പറയാനുള്ളത്. ഞാന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ ടീമിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കുക എന്നതിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. പിന്തുണ നല്‍കിയ ഓരോരുത്തരോടും നന്ദിയുണ്ട്. ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടാനാണ് ശ്രമം. ജൂണില്‍ വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റോക്‌സ് കുറിച്ചു.


