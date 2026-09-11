ആര്ക്കെങ്കിലും തകര്ക്കാനല്ലെ റെക്കോര്ഡുകള്, സച്ചിന്റെ റെക്കോര്ഡ് റൂട്ട് തകര്ത്താല് അത്ഭുതപ്പെടില്ല : വിവിയന് റിച്ചാര്ഡ്സ്
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് മാസ്റ്റര് ബ്ലാസ്റ്റര് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കറുടെ റെക്കോര്ഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോ റൂട്ടിന് തകര്ക്കാനാവുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരണവുമായി വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ഇതിഹാസതാരം സര് വിവിയന് റിച്ചാര്ഡ്സ്. റെക്കോര്ഡുകള് തകര്ക്കപ്പെടാനുള്ളതാണെന്നും റൂട്ടിന് മുന്നില് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിച്ചാര്ഡ്സ് പറഞ്ഞു. നിലവില് 15,921 ടെസ്റ്റ് റണ്സുള്ള സച്ചിന്റെ പേരിലാണ് ടെസ്റ്റില് ഏറ്റവുമധികം റണ്സെന്ന റെക്കോര്ഡുള്ളത്.
14,208 റണ്സാണ് നിലവില് ജോ റൂട്ടിനുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി റൂട്ട് തുടര്ന്നും കളിക്കുകയാണെങ്കില് സച്ചിനെ പിന്നിലാക്കാനുള്ള അവസരം റൂട്ടിന് മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോള് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലെ ക്യാപ്റ്റനാണ് റൂട്ട്. അവന് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വര്ഷം 1700 റണ്സ് അവന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റന്സി അവന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കാറില്ല എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അവന് ഫിറ്റായും ഫോക്കസ്ഡായും തുടര്ന്നാല് അവന് മുന്നില് സാധ്യതകളുണ്ട്. റിച്ചാര്ഡ്സ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തുടര്ച്ചയായി ലെഗ് ബിഫോര് വിക്കറ്റായി പുറത്താകുന്നതില് തനിക്ക് ആശങ്കയില്ലെന്ന് ജോ റൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറെ വര്ഷമായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയൊരു പാറ്റേണിനെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും റൂട്ട് പറയുന്നു. ഈ ഗെയിം കുറെയായി കളിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങള് കണ്ടെത്തിയും പരിഹരിച്ചുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ തവണയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഞാന് 14,000 ടെസ്റ്റ് റണ്സ് തികച്ചു, 15 വര്ഷം ഈ ലെവലില് കളിച്ചു എന്നതിനെല്ലാം കാരണമുണ്ടല്ലോ ബിബിസിയുമായി സംസാരിക്കവെ റൂട്ട് പറഞ്ഞു.