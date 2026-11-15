5 കളികളിൽ 361 റൺസ്, ഏഷ്യാകപ്പിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ടൂർണമെൻ്റായി ആര്യവീർ സെവാഗ്
ഏഷ്യാകപ്പില് 5 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 361 റണ്സാണ് ആര്യവീര് അടിച്ചെടുത്തത്.
ക്രിക്കറ്റില് വിരേന്ദര് സെവാഗ് എന്തായിരുന്നുവെന്നത് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്ക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശൈലി തന്നെ തിരുത്തിയെഴുതിയാണ് സെവാഗ് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റില് വിപ്ലവം തീര്ത്തത്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് വമ്പന് സെഞ്ചുറികള് സ്ഥിരമാക്കിയ സെവാഗ് 2 തവണയാണ് റെഡ് ബോളില് 300 റണ്സ് പിന്നിട്ടത്.
ഇപ്പോഴിതാ അണ്ടര് 19 ഏഷ്യാകപ്പിന്റെ ഫൈനലില് പാകിസ്ഥാനെ തകര്ത്ത് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ടീമില് പ്ലെയര് ഓഫ് ദ ടൂര്ണമെന്റായി തിളങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സെവാഗിന്റെ മകനായ ആര്യവീര് സെവാഗ്. ഏഷ്യാകപ്പില് 5 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 361 റണ്സാണ് ആര്യവീര് അടിച്ചെടുത്തത്.
Aaryavir Sehwag continued his form today as well and scored a well-compiled 50. Sad that he didn’t carry on long. But yes, he had a fantastic tournament overall. https://t.co/zmhRCStvtU— Common Man Files (@CommonManFiles) November 14, 2026
ഒരു സെഞ്ചുറിയും 3 അര്ധസെഞ്ചുറികളുമാണ് ടൂര്ണമെന്റില് താരം നേടിയത്. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഫൈനല് മത്സരത്തില് 61 പന്തില് 58 റണ്സുമായും താരം തിളങ്ങി. 90.25 എന്ന ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയാണ് ടൂര്ണമെന്റില് താരത്തിനുള്ളത്. മാന് ഓഫ് ദ സീരീസ് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അച്ഛന് സെവാഗിനെ കുറിച്ച് അവതാരകന് ആര്യവീറിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു.
ഫൈനലിന് ശേഷം അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇനി വിളിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നുമാണ് ആര്യവീര് മറുപടി നല്കിയത്. ഫൈനലില് ആര്യവീര് സെവാഗിനൊപ്പം തന്നെ ക്യാപ്റ്റന് ലക്ഷ്യ രായ്ചന്ദാനിയും മോഹിത് ഉള്വയും ബാറ്റിങ്ങില് തിളങ്ങിയിരുന്നു. പത്താമനായി ഇറങ്ങി പുറത്താകാതെ 49 റണ്സുമായി തിളങ്ങിയ മോഹിത് ഉള്വയാണ് ഫൈനല് മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.ALSO READ: പേര് കുറിച്ചുവെച്ചോളു, അസാധാരണ പോരാളി, ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ചത് പത്താമനായി ഇറങ്ങി വെടിക്കെട്ട് തീർത്ത മോഹിത് ഉൾവ