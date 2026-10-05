നെപ്പോട്ടിസമോ?, ആര്യവീർ സെവാഗ് ഡൽഹി അണ്ടർ 19 ടീം ക്യാപ്റ്റനായതിൽ വിമർശനം
വിനു മങ്കാദ് ട്രോഫിക്കുള്ള ഡല്ഹി അണ്ടര് 19 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി വിരേന്ദര് സെവാഗിന്റെ മകന് ആര്യവീര് സെവാഗിനെ നിയമിച്ച ഡല്ഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിമര്ശനം. ഒക്ടോബര് 8 മുതല് വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റിനുള്ള 16 അംഗ ടീമിനെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അണ്ടര് 19 ടീമില് കളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആര്യവീറിനെ തേടി ചുമതലയെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്കോട്ടില് നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ യൂത്ത് ഏകദിനത്തിലാണ് ആര്യവീര് ഇന്ത്യന് അണ്ടര് 19 ടീമിനായി കളിച്ചത്. സെവാഗും മകന്റെ മത്സരങ്ങള് കാണാനെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് 3 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 109 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്. കുറച്ച് മത്സരങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ ആര്യവീറിനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരെഞ്ഞെടുത്തത് സെവാഗിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് വിമര്ശനം.
2024ല് കുച്ച് ബിഹാര് ട്രോഫിയില് മേഘാലയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഡല്ഹിക്കായി 297 റണ്സ് അടിച്ചതോടെയാണ് ആര്യവീര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ഡല്ഹി പ്രീമിയര് ലീഗില് വെസ്റ്റ് ഡല്ഹി ലയണ്സിനായും ആര്യവീര് കളിച്ചിരുന്നു.