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  4. Arshdeep Singh Injured by Shamar Joseph's Beamer in Final Over; 'Spirit of Cricket' Debate Sparks After Hyderabad Clash
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (17:18 IST)

ഷമർ ജോസഫ് പന്തെറിഞ്ഞത് അർഷദീപിനെ പരുക്കേൽപ്പിക്കാൻ, വിൻഡീസ് താരത്തിനെതിരെ വിമർശനം കടുക്കുന്നു

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (15:23 IST)
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വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20 പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ 24 റണ്‍സിന് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മത്സരത്തിലെ അവസാന ഓവറില്‍ അര്‍ഷദീപിന്റെ ശരീരം ലക്ഷ്യമാക്കി വിന്‍ഡീസ് ബൗളര്‍ ഷമാര്‍ ജോസഫ് പന്തെറിഞ്ഞത് വിവാദമാകുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകള്‍ അവസാനിച്ച ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ അര്‍ഷദീപിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ താരത്തെ പരുക്കേല്‍പ്പിക്കാനാണ് ഷമാര്‍ ജോസഫ് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.
 
ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് മത്സരത്തില്‍ 247 റണ്‍സെന്ന കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, അഭിഷേക് ശര്‍മ എന്നീ ടോപ് ഓര്‍ഡര്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. 5 വിക്കറ്റുമായി വിന്‍ഡീസ് ബൗളര്‍ കീമോ പോള്‍ തിളങ്ങിയതോടെ 19 ഓവറില്‍ 213 റണ്‍സിന് 9 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. വാലറ്റക്കാരാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരത്തില്‍ യാതൊരു സാധ്യതയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ നിലയിലായിരുന്നു ഷമര്‍ ജോസഫ് അവസാന ഓവര്‍ പന്തെറിയാനായി എത്തിയത്.
 
ഇരുപതാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തില്‍ അര്‍ഷദീപ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഷമര്‍ ജോസഫിനെതിരെ നേടി.തൊട്ടടുത്ത പന്ത് വൈഡായി മാറി. എന്നാല്‍ മൂന്നാമത്തെ പന്ത് അര്‍ഷദീപിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു വന്നത്. അടുത്ത പന്തിലും വിക്കറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിടാതെ അര്‍ഷദീപിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കായിരുന്നു പന്ത് വന്നത്. അര്‍ഷദീപിന്റെ ഇടം കയ്യില്‍ പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മത്സരത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പന്തും ഷമര്‍ ജോസഫ് അര്‍ഷദീപിനെ തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടു. 3 സ്റ്റമ്പ്‌സും തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ടും പന്ത് അര്‍ഷദീപിനെതിരെ എറിഞ്ഞതോടെ കമന്റേറ്റര്‍മാരും വിന്‍ഡീസ്  കൊച്ചായ ഡാരന്‍ സമിയുമടക്കം അതൃപ്തി പങ്കുവെച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ പന്തും അര്‍ഷദീപിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടതോടെ ബാറ്റിങ് തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് അര്‍ഷദീപ് എത്തുകയായിരുന്നു.
 
 ഇടം കയ്യിന് പരുക്കേറ്റതോടെ നായകന്‍ ശ്രേയസ്  അയ്യര്‍ തന്നെ അര്‍ഷദീപിനെ തിരികെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ താരം റിട്ടയര്‍ഡ് ഹര്‍ട്ടായി മടങ്ങി. ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്ങ്‌സ്  223 റണ്‍സില്‍ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
 
തോല്‍വി ഉറപ്പായ ഘട്ടത്തില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗിന് നേരെ ബോഡി ലൈന്‍ ബൗളിങ് ഉപയോഗിച്ചതില്‍ ഡാരന്‍ സമി തന്നെ അതൃപ്തനാണെന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു. കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് അര്‍ഷദീപ് റിട്ടയര്‍ഡ് ഹര്‍ട്ടായി മടങ്ങിയത്. ഷമര്‍ ജോസഫിന്റെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്പിരിറ്റിന് ചേര്‍ന്ന നടപടിയായിരുന്നില്ലെന്നാണ് മുന്‍ താരങ്ങളും ആരാധകരും വിമര്‍ശിക്കുന്നത്.
 
ഒക്ടോബര്‍ 17 ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവില്‍ വെച്ചാണ് നിര്‍ണ്ണായകമായ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ട്വന്റി20 മത്സരം നടക്കുക. പരുക്കേറ്റ അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് മത്സരത്തില്‍ കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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