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  4. Ajit Agarkar’s Future Uncertain as BCCI Selectors Meet to Pick West Indies Squad
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (12:10 IST)

അഗാർക്കറുമായുള്ള കരാർ കഴിയുന്നു, പുതുക്കാതെ ബിസിസിഐ.. ചീഫ് സെലക്ടർ സ്ഥാനത്ത് അനിശ്ചിതത്വം!

2023 ജൂലൈയില്‍ ചീഫ് സെലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ അഗാര്‍ക്കറുടെ കാലാവധിയില്‍ 2 ടി20 ലോകകപ്പുകള്‍ നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:56 IST)
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വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരകള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി ദേശീയ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ യോഗം ചേരുമ്പോള്‍ ചീഫ് സെലക്ടര്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കറുടെ ഭാവിയും ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 4ന് അഗാര്‍ക്കറുടെ നിലവിലെ കരാര്‍ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, കരാര്‍ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും ഇതുവരെയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. 2023 ജൂലൈയില്‍ ചീഫ് സെലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ അഗാര്‍ക്കറുടെ കാലാവധിയില്‍ 2 ടി20 ലോകകപ്പുകള്‍ നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റിലടക്കം ഇന്ത്യ ഈ കാലയളവില്‍ ഏറെ പിന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് അടുത്തുവരികയാനെങ്കിലും അഗാര്‍ക്കറുമായി കരാര്‍ നീട്ടുന്നതില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സെലക്ഷന്‍ വിഷയങ്ങളിലും ആശയവിനിമയത്തിലും ബിസിസിഐയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ലോകകപ്പ് അടുത്തതിനാല്‍ സെലക്ഷന്‍ കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷം കൂടി നീട്ടാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും അക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
 
സെപ്റ്റംബര്‍ 27ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കും തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ടീമിനെയും തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള യോഗമാണ് ഇന്ന് ചേരുന്നത്. ഇതില്‍ തന്നെ ഏകദിന ടീമിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിനായി പല താരങ്ങളും തിരക്കിലാവും എന്നതിനാല്‍ ലഭ്യമായ താരങ്ങളെ വെച്ച് വേണം എകദിന ടീമിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാന്‍. ഇതിന് പുറമെ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ ടീമിലെ സ്ഥാനവും ചര്‍ച്ചയാകും. ബിസിസിഐയുടെ സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യവാരത്തെ പ്രകടന അവലോകന യോഗത്തില്‍ രോഹിത്തിന്റെ ഏകദിന ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു. ആ യോഗത്തില്‍ അഗാര്‍ക്കര്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു.
 
ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ടീമില്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് റിഷഭ് പന്ത് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന ചോദ്യവും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പന്തിന് പുറമെ ധ്രുവ് ജുറലിനെയാണ് ടീം രണ്ടാം നമ്പര്‍ കീപ്പറായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അവസാനമായി 2025ലെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയിലാണ് പന്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിച്ചത്. ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ഏകദിനത്തില്‍ ഓള്‍റൗണ്ടറെന്ന നിലയില്‍ 10 ഒവര്‍ എറിയാനും 50 ഓവര്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമോ എന്നതും സെലക്ടര്‍മാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡ്യ ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ പേസ് ബൗളിങ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരിമിതമാണ്.
 
ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാല്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ തിരിച്ചുവരവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതേസമയം ജഡേജയെ ഏകദിന പദ്ധതികളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടീമിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായുള്ള അഗാര്‍ക്കറുമായുള്ള കരാര്‍ ബിസിസിഐ നീട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണിനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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