Jithin Raj|
Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (11:15 IST)
ഓസ്ട്രേലിയന് ഇതിഹാസ സ്പിന്നറായ ഷെയ്ന് വോണിന്റെ മരണം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. മരണം നടന്ന് 4 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് താരത്തിന്റെ മരണത്തില് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഷെയ്ന് വോണിന്റെ മകന് ജാക്സണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് വാക്സിന് എടുക്കാന് നിര്ബന്ധിതനായതാണ് വോണിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ജാക്സണ് ആരോപിക്കുന്നത്. 2022ല് തായ്ലന്ഡില് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന് 52മത്തെ വയസിലായിരുന്നു വോണിന്റെ അകാലമരണം.
അച്ഛന്റെ മരണത്തില് കൊവിഡ് വാക്സിന് തീര്ച്ചയായും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. ഇപ്പോള് പറയുന്നത് വിവാദമാണെന്നറിയാം. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വാക്സിന് അവ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അച്ഛന്റെ മരണവാര്ത്ത കേട്ടയുടനെ ഇക്കാര്യങ്ങള് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു. അന്നത് ചെയ്തത് ബുദ്ധിപരമായി തോന്നുന്നു.
ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മുന്പും ആളുകള് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം മൂന്നോ നാലോ ഡോസുകള് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വാക്സിനെടുക്കാന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നിര്ബന്ധിതനായി. അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപാനവും പുകവലിയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല.ജാക്സണ് പറഞ്ഞു.