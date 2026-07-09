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  4. After 4 Defeats, Gautam Gambhir’s 'Transition' Narrative Returns as Team India Hits Rock Bottom in T20Is
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (13:36 IST)

ട്രാൻസിഷൻ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിനെ കൊന്നു, ഇപ്പോൾ ടി20യിലും ഗംഭീർ പരീക്ഷണകാലം!

ഇന്ത്യന്‍ തോല്‍വികളുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോള്‍ ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടമെന്ന ന്യായമാണ് ഗംഭീര്‍ പറയുന്നത്.

Gautam Gambhir
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (13:36 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (13:39 IST)
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ലോകചാമ്പ്യന്മാരായി ടി20 കിരീടം ഉയര്‍ത്തി 4 മാസം തികയുമ്പോഴേക്ക് തോല്‍വികള്‍ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് 5 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ വിജയമില്ലാതെയിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ടി20 നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനെ ഇന്ത്യ നീക്കിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലില്‍ വമ്പന്‍ പ്രകടനം നടത്തിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ടീമിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ലോകകപ്പ് ഹീറോയായ സഞ്ജു സാംസണെ ടീം പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തോല്‍വിയല്ലാതെ മറ്റൊരു മത്സരഫലവും നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യന്‍ തോല്‍വികളുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോള്‍ ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടമെന്ന ന്യായമാണ് ഗംഭീര്‍ പറയുന്നത്.
 
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ടി20 മത്സരത്തില്‍ 125 റണ്‍സിന്റെ വമ്പന്‍ തോല്‍വിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ഭാവി കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിനിര്‍ത്തുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് നല്‍കിയത്. സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തില്‍ സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തെ പ്രഭ്‌സിമ്രാനെ പോലുള്ള താരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ടീമിന് ആവശ്യമാണെന്ന വിശദീകരണമാണ് ടീം നല്‍കിയത്. സഞ്ജുവിന്റെ ഫോമില്‍ ടീം തൃപ്തരല്ലെന്ന സൂചനയും ടീം മാനെജ്‌മെന്റ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടമെന്ന പേരില്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഇന്ത്യ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. സമാനമായ നടപടിയാണ് സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമില്‍ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ വരും മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ ഗംഭീറിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്തേക്കാള്‍ അത് ഭീഷണിയാവുക ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്കായിരിക്കും.
 
കളിക്കാര്‍ക്ക് സമയം നല്‍കണമെന്ന സമീപനമാണ് ടീം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും വെറും 3 പരാജയങ്ങളുടെ പേരില്‍ സഞ്ജു സാംസണെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള കളിക്കാര്‍ക്കെല്ലാം ഈ നീതി ലഭിക്കുമ്പോള്‍ സഞ്ജു മാത്രം എന്നും മാറ്റിനിര്‍ത്തപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നത്. സഞ്ജുവിനേക്കാള്‍ മോശമായാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ തിലക് വര്‍മയെന്നും എന്നാല്‍ ഇന്ന് തിലകാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപനായകനെന്നും ആരാധകര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കോലിയും രോഹിത്തും പുറത്താകാന്‍ അധികം താമസം വേണ്ടെന്നും ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ സംസാരമുണ്ട്.ALSO READ: സഞ്ജു എവിടെ, We Want Sanju Samson, ഇന്ത്യൻ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആരാധകർ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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