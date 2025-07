അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ, അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ സിക്സർ തൂക്കി മകൻ: വീഡിയോ

അമോ ഷാര്‍ക്ക്‌സിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്‌സിലെ എട്ടാം ഓവറിലാണ് മിസ് ഐനക് നൈറ്റ്‌സ് താരമായ മുഹമ്മദ് നബി പന്തെറിയാനെത്തിയത്.അമോ ഷാര്‍ക്‌സിനായി ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ഇറങ്ങിയ ഇസഖീലായിരുന്നു ക്രീസില്‍. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ സിക്‌സര്‍ നേടികൊണ്ടാണ് ഇസഖീല്‍ വരവേറ്റത്. മത്സരത്തില്‍ 36 പന്തില്‍ നിന്നും 2 സിക്‌സും 5 ഫോറുമടക്കം 52 റണ്‍സാണ് ഇസഖീല്‍ നേടിയത്. 19.4 ഓവറില്‍ 162 റണ്‍സാണ് അമോ ഷാര്‍ക്‌സ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മിസ് ഐനക് നൈറ്റ്‌സ് 17 ഓവറില്‍ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

A Son vs. Father moment, followed by some delightful strokes from Hassan Eisakhil to bring up his half-century.



