ICC T20 Ranking : റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ടി20യിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക്, സഞ്ജുവിനും മുന്നേറ്റം
പാകിസ്ഥാന്റെ സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാനാണ് റാങ്കിങ്ങില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ റെക്കോര്ഡ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഐസിസി ടി20 ബാറ്റര്മാരുടെ പട്ടികയില് ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക് ശര്മ. 897 റേറ്റിംഗ് പോയന്റുകളുമായാണ് അഭിഷേക് വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്തിയത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ 38 പന്തില് 113 റണ്സായിരുന്നു അഭിഷേക് നേടിയത്. 883 റേറ്റിംഗ് പോയിന്റുമായി പാകിസ്ഥാന്റെ സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാനാണ് റാങ്കിങ്ങില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.
പരിക്കുമൂലം പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരങ്ങളില് ഇഷാന് കിഷന് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇഷാന് വീണു. ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളും തിളങ്ങാനാവതെ വന്നതോടെ ഇന്ത്യന് നായകന് ശ്രേയസ് അയ്യരും റാങ്കിങ്ങില് 5 സ്ഥാനം താഴേക്കിറങ്ങി.മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് 6 സ്ഥാനം മുന്നേറി പട്ടികയില് ഇരുപതാം സ്ഥാനത്താണ്. ALSO READ: ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും അഭിഷേകിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞവർ എവിടെ?, ചോദ്യവുമായി ഇർഫാൻ പത്താൻ