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  4. Abhishek Sharma hits 30 Ball Century against Afghanistan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (21:37 IST)

Abhishek Sharma: 'പൊന്നീച്ച പാറുന്ന അടി'; അഭിഷേകിന് 30 ബോളിൽ സെഞ്ചുറി, രോഹിത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (21:42 IST)
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Abhishek Sharma

Abhishek Sharma: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ 30 ബോളിൽ സെഞ്ചുറി നേടി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അഭിഷേകിന്റെ വെടിക്കെട്ട്. 
 
പത്ത് സിക്‌സുകൾ ! 
 
ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ സ്‌കോർ 8.3 ഓവറിൽ 132 എത്തിയപ്പോൾ അഭിഷേക് ശർമ സെഞ്ചുറി തികച്ചു. വെറും 30 ബോളിൽ പത്ത് സിക്‌സും ഒൻപത് ഫോറും സഹിതമാണ് അഭിഷേകിന്റെ സെഞ്ചുറി. 34 ബോളിൽ 108 റൺസുമായാണ് അഭിഷേക് പുറത്തായത്. 
 
രോഹിത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥ 
 
ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കുറവ് പന്തുകളിൽ ടി20 സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയെയാണ് മറികടന്നത്. 2017 ൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ രോഹിത് 35 ബോളിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. 
 
മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് ! 
 
ട്വന്റി 20 രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 40 ൽ കുറവ് പന്ത് മാത്രം കളിച്ച് രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ തികച്ച ഏക താരമാണ് അഭിഷേക്. 2025 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വാങ്കഡെയിൽ വെച്ച് 37 ബോളിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ താരത്തിന്റെ മൂന്നാം സെഞ്ചുറി കൂടിയാണിത്. 
 
സെലിബ്രേഷൻ വൈറൽ 
 
സെഞ്ചുറി നേടിയ ശേഷം അഭിഷേക് നടത്തിയ സെലിബ്രേഷൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ നോർവേ താരം ഏർലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ അഭിഷേക് അനുകരിച്ചു. Also Read: ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് പ്ലാനിൽ ഹാർദ്ദിക് ഇല്ലെ?, പുറത്താകാൻ കാരണം ഇതാണ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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