ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: സഞ്ജു സേഫല്ല, മുന്നറിയിപ്പുമായി ആകാശ് ചോപ്ര

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (14:16 IST)
ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമില് സഞ്ജുവിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരവും
കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. ന്യൂസിലാന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യമത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള വിലയിരുത്തലിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ അഭിപ്രായം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. മത്സരത്തില് ഓപ്പണര് എന്ന നിലയില് തിളങ്ങുവാന് സഞ്ജുവിനായിരുന്നില്ല.
ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമില് സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാന് സഞ്ജു സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കണമെന്നാണ് ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നത്. സഞ്ജുവിന്റെ കഴിവില് സംശയമില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യന് ടീമില് മത്സരം കടുപ്പമാണെന്നും വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ഓപ്പണര് എന്ന ഓപ്ഷനില് ഇഷാന് കിഷന് അടക്കമുള്ളവര് സഞ്ജുവിന് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി ഐപിഎല്ലിലും ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിലുമെല്ലാം മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകള് കളിക്കുവാന് സഞ്ജുവിനായിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് റോളില് ഇന്ത്യയ്ക്കായും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് താരം നടത്തുന്നത്. എന്നാല് ലോകകപ്പിന് മുന്പായുള്ള അവസാന ടി20 സീരീസായതിനാല് സഞ്ജു സ്ഥിരത പുലര്ത്തണമെന്ന നിര്ദേശമാണ് ആകാശ് ചോപ്ര നല്കുന്നത്. മാച്ച് വിന്നിങ്ങ് പ്രകടനങ്ങളും സ്ഥിരതയുമാകും സഞ്ജുവിന് ടീമില് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുകയെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറയുന്നു.