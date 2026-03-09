ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഓപ്പണറായി ഫർഹാൻ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 4 താരങ്ങൾ, ഐസിസിയുടെ ലോകകപ്പ് ടീം

ടൂര്‍ണമെന്റിലെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണ്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായാണ് ടീമിലിടം നേടിയത്.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:52 IST)
2026-ലെ ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ടീം ഓഫ് ദി ടൂര്‍ണമെന്റില്‍' ഇന്ത്യന്‍ ആധിപത്യം.
നാല് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളാണ് ഐസിസി ലോകകപ്പ് റ്റീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരാണ് ഐസിസിയുടെ ലോകകപ്പ് ഇലവനില്‍ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍.


ടൂര്‍ണമെന്റിലെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണ്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായാണ് ടീമിലിടം നേടിയത്. ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന സഞ്ജു, പിന്നീട് ലഭിച്ച അവസരങ്ങള്‍ ഗംഭീരമായി മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ താരമായി മാറിയത്. വെറും അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 321 റണ്‍സാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ നേടിയ 89 റണ്‍സോടെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറെന്ന റെക്കോര്‍ഡും സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.


ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ബാറ്ററായ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ 317 റണ്‍സുമായി ടീമിലെത്തി. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയാകട്ടെ ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുനയായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ എട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയാണ് ടീമിലിടം ഉറപ്പിച്ചത്.

ഐസിസി തെരഞ്ഞെടുത്ത ടീം

പാകിസ്ഥാന്‍ താരം സാഹിബ്സാദ ഫര്‍ഹാനാണ് സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഓപ്പണറായി ടീമിലുള്ളത്. എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം, വില്‍ ജാക്‌സ്, ആദില്‍ റഷീദ്, ലുങ്കി എന്‍ഗിഡി, ബ്ലസിങ് മുസറബാനി എന്നിവരും ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ഷാഡ്ലി വാന്‍ ഷാല്‍ക്വിക്കാണ് റിസര്‍വ് താരം.


