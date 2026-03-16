2027ലെ ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കണം, അടുത്ത ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമെന്ന് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (14:12 IST)
2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയില് നടന്ന ബിസിസിഐ 'നമന്' അവാര്ഡ് ചടങ്ങില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2023ലെ ലോകകപ്പില് കിരീടനേട്ടത്തിനരികെ എത്തിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നഷ്ടമായത് അടുത്ത ലോകകപ്പ് നേടാന് പ്രചോദനമാണെന്നും ഗില് കൂട്ടിചേര്ത്തു.
ഏതൊരു ഫോര്മാറ്റിലും രാജ്യത്തിനായി ലോകകപ്പ് നേടുകയെന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം. 2023ല് നമ്മള്ക്ക് ഫൈനലില് വിജയത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് കിരീടം നഷ്ടമായത്. 2027ല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് ലഭിക്കുന്ന അവസരം മികച്ച രീതിയില് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന് ഞങ്ങള് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗില് പറഞ്ഞു. 2027ല് ഒക്ടോബര്- നവംബര് മാസങ്ങളിലാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുക.
നിലവില് 2025ലെ ഐസിസി ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിയും 2024,26 വര്ഷങ്ങളിലെ ടി20 ലോകകപ്പും ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലാണ്. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയാല് വൈറ്റ് ബോള് ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ കിരീടങ്ങളും ഒരേസമയം കൈവശം വെയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും.