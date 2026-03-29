ഞായര്‍, 29 മാര്‍ച്ച് 2026
2 വർഷം വിലക്കിയതുകൊണ്ട് എന്തുകാര്യം, ഐപിഎല്ലിൽ നിന്നും വിദേശതാരങ്ങൾ പിന്മാറിയാൽ അവരെ പൂട്ടണം, നിർദേശവുമായി ഗവാസ്കർ

ഐപിഎല്ലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ ബെന്‍ ഡെക്കറ്റ് അവസാന നിമിഷം ഐപിഎല്ലില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ പ്രതികരണം.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 29 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:36 IST)
ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തില്‍ ടീമുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുന്ന വിദേശതാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസതാരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. നിലവില്‍ ഇത്തരം താരങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന 2 വര്‍ഷത്തെ വിലക്കെന്നത് ഫലപ്രദമല്ലെന്നും കര്‍ശനമായ ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ ഇന്ത്യ ടുഡെയോട് പറഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ ബെന്‍ ഡെക്കറ്റ് അവസാന നിമിഷം ഐപിഎല്ലില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ പ്രതികരണം.

2 വര്‍ഷം വിലക്കെന്ന ശിക്ഷ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് തടയാനാകില്ലെന്നാണ് ഗവാസ്‌കര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. താരങ്ങളെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ബിസിസിഐ വരുത്തണം. ഐപിഎല്ലിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചെത്താനുള്ള അവരുടെ സാധ്യതകളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാകണം ശിക്ഷ. എങ്കില്‍ മാത്രമെ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടാകു. ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.

ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളും ജോലിഭാരവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡെക്കറ്റ് അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയത്. നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനായ ഹാരി ബ്രൂക്കും ഇത്തരത്തില്‍ അവസാന നിമിഷം ഐപിഎല്ലില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു. ലേലത്തില്‍ തന്ത്രപരമായി ടീമുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുന്ന താരങ്ങള്‍ അവസാനനിമിഷം പിന്മാറുന്നത് ടീമുകളുടെ ബാലന്‍സിനെ വലിയ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ വരും സീസണുകളില്‍ ഇത്തരം താരങ്ങളെ ലേലത്തില്‍ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ടീമുകള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


