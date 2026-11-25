ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാൽ ജയിക്കാൻ അവസരവും, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ സമനിലയിൽ വിമർശനവുമായി കെ ശ്രീകാന്ത്
അഞ്ചാം ദിനം ന്യൂസീലന്ഡ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 239 റണ്സെന്ന നിലയില് നില്ക്കെയാണ് ഇരു ക്യാപ്റ്റന്മാരും മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാന് ധാരണയിലെത്തിയത്.
ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് ഒരു മണിക്കൂറും 15 ഓവറുകളും ബാക്കിനില്ക്കെ സമനിലയ്ക്ക് സമ്മതിച്ച ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി മുന് താരം കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സില് 720 റണ്സെടുത്ത് കൂറ്റന് ലീഡ് നേടിയ ശേഷവും വിജയത്തിനായി അവസാന നിമിഷം പൊരുതാതെ സമനിലയിലെത്താനുള്ള ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനത്തെയാണ് ശ്രീകാന്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത്.
അഞ്ചാം ദിനം ന്യൂസീലന്ഡ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 239 റണ്സെന്ന നിലയില് നില്ക്കെയാണ് ഇരു ക്യാപ്റ്റന്മാരും മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാന് ധാരണയിലെത്തിയത്. ഡാരില് മിച്ചലും (49*) ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സും (26*) ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇവര്ക്ക് ശേഷം വാലറ്റക്കാര് മാത്രമാണ് ന്യൂസീലന്ഡിനായി ബാറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരത്തില് തിരിച്ചെത്താന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല് ജയത്തിനായി ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
'ഒരു മണിക്കൂര് ബാക്കിനില്ക്കെ എന്തിനാണ് അവര് കൈകൊടുത്ത് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്? ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്താന് കഴിയില്ലേ? ഞാനായിരുന്നെങ്കില് വിജയത്തിനായി തന്നെ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ബൗളര്മാര് ക്ഷീണിതരാണെന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി വീഴ്ത്തിയിരുന്നെങ്കില് ന്യൂസീലന്ഡിന്റെ വാലറ്റക്കാര് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഞ്ചാം ദിനം ജസ്പ്രീത് ബുംറ പന്തെറിയുമ്പോള് പോലും സ്ലിപ്പില് ഫീല്ഡര്മാരെ നിര്ത്താത്തത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, പിച്ചില് നിന്ന് ബൗളര്മാര്ക്ക് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില് അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് മുന്പ് പേസര്മാര്ക്ക് വിശ്രമം നല്കാനാണ് നേരത്തെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഗില്ലിന്റെ വിശദീകരണം. മത്സരം സമനിലയിലായതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ പോയന്റ് ശതമാനം 50ലേക്ക് താഴ്ന്നു. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടെസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ചില് വെച്ചാകും നടക്കുക.