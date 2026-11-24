ഇതാണോ ക്യാപ്റ്റൻസി, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പറയാനുള്ളത് അവിടെ പറയണം, തിലക് വർമയ്ക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അജിങ്ക്യ രഹാനെ
നവംബര് 22-ന് നടന്ന പാകിസ്ഥാന് എയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 314 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യ 48 റണ്സിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാര്സ് 2026 ടൂര്ണമെന്റില് പാകിസ്ഥാന് എയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, സഹതാരങ്ങളെ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ എ ക്യാപ്റ്റന് തിലക് വര്മ്മയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ അജിങ്ക്യ രഹാനെ. മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വെച്ച് സഹതാരങ്ങളെ വിമര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സഹതാരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ക്യാപ്റ്റനുണ്ടെന്നും രഹാനെ വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് പറയാനുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നും അല്ലാതെ ലോകത്തിന് മുന്നില് വിളിച്ചുപറയുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും രഹാനെ പറയുന്നു. സോണി സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്കില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നവംബര് 22-ന് നടന്ന പാകിസ്ഥാന് എയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ 314 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യ 48 റണ്സിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരത്തില് തിലക് വര്മ്മ പുറത്താകാതെ സെഞ്ച്വറി (149 പന്തില് 100) നേടിയെങ്കിലും താരത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് വലിയ രീതിയില് വിമര്ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ തനിക്ക് പിന്തുണ നല്കാന് മറ്റാരുമുണ്ടായില്ലെന്നും ഒരാളുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില് കളി വിജയിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും തിലക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
AJINKYA RAHANE SLAMS TILAK VARMA'S COMMENT AFTER LOSS AGAINST PAKISTAN Ajinkya Rahane said , "Nobody wants you to talk about your player in front of the world. If you want to say something, go say in the dressing room - it builds their confidence. Look, this happens in cricket. You put in the effort, results go your way or they don't. Sometimes you don't get the chance as captain, because so many things are running through your mind. You come to the presentation, whatever you want to say, maybe that thing doesn't come out, something else comes out."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 23, 2026
ഒരു ഘട്ടത്തില് 129-ന് ആറ് എന്ന നിലയില് തകര്ന്ന ഇന്ത്യയെ ഷഹബാസ് അഹമ്മദും (49 പന്തില് 56) തിലക് വര്മ്മയും ചേര്ന്ന് 112 റണ്സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയാണ് കരകയറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല് മത്സരത്തിന്റെ നിര്ണായകമായ ഘട്ടത്തില് കളിയുടെ 43-ാം ഓവറില് ഷഹബാസ് പുറത്തായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഇതോടെയാണ് ഇന്ത്യ 265 റണ്സിന് ഓളൗട്ടായത്. ഇന്ത്യന് നിരയില് തിലക് വര്മ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ 42 പന്തില് 70 റണ്സുമായി അഭിഷേക് ശര്മ എന്നിവര് മാത്രമായിരുന്നു തിളങ്ങിയത്.
മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ, മറ്റ് ബാറ്റര്മാരില് നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില് തനിക്ക് കളി ജയിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് രണ്ട് ഓവര് കൂടി ക്രീസില് നിന്നിരുന്നെങ്കില് ഫലം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നുവെന്നും തിലക് വര്മ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് രഹാനെയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
'ലോകത്തിന് മുന്നില് വെച്ച് സ്വന്തം കളിക്കാരെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തില് സംസാരിക്കാന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില് അത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് വെച്ച് പറയണം; അതാണ് കളിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക. തോല്വിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രസന്റേഷന് വരുമ്പോള് ക്യാപ്റ്റന്റെ മനസ്സില് ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും വായില് നിന്ന് വീണുപോയതാകാം. യുവ ക്യാപ്റ്റനായ തിലക് വര്മ്മ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിലൂടെ പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്.' - അജിങ്ക്യ രഹാനെ പറഞ്ഞു.ALSO READ: Vaibhav Sooryavanshi : നീ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?, 52 പന്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി.. എന്താ വൈഭവെ ഇത് ബാറ്റോ പാറ്റൺ ടാങ്കോ?