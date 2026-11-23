സിറാജ് അടുത്ത സുഹൃത്ത്, ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രയാസകരമായിരുന്നു, മത്സരത്തിന് മുൻപ് എല്ലാം സംസാരിച്ചു : ശുഭ്മാൻ ഗിൽ
നിലവിലെ ഫോം മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് ഗില്ലിന്റെ വിശദീകരണം.
വെല്ലിംഗ്ടണ്: ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് നിന്ന് സീനിയര് പേസര് മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതില് വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യന് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്. മത്സരത്തിന് മുന്പ് സിറാജുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും, ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം താരം പൂര്ണ്ണമായും ഉള്ക്കൊണ്ടുവെന്നും ശുഭ്മാന് ഗില് പറഞ്ഞു. വെല്ലിംഗ്ടണ് ടെസ്റ്റ് സമനിലയില് അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗില്ലിന്റെ പ്രതികരണം.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് സൈക്കിളില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റുകള് നേടിയ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ മുന് താരങ്ങളായ സുനില് ഗവാസ്കര്, രവി ശാസ്ത്രി എന്നിവര് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കൊപ്പം ആകാശ് ദീപ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അന്ഷുല് കാംബോജ് എന്നിവരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ പേസ് നിരയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്.
നിലവിലെ ഫോം മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് ഗില്ലിന്റെ വിശദീകരണം. സിറാജ് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. തുടക്കകാലം മുതല് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ പുറത്തിരുത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ തീരുമാനമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന് മുന്പ് ഞാന് അവനുമായി സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിച്ചു; അവനത് മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാ താരങ്ങളുടെ കരിയറിലും മികച്ച ഫോമിലല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടമുണ്ടാകും. നിലവിലെ ഫോമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങള് ഇലവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സിറാജ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് - ശുഭ്മാന് ഗില് വ്യക്തമാക്കി.