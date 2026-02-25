ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
വിവാഹം എന്ന ചടങ്ങിനോട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും യോജിപ്പില്ല: സീനത്ത് അമൻ

"ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമാണ്, അല്ലാതെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളല്ല"

Zeenat Aman,Marriage, Zeenat Aman about Marriage, bollywood actress, സീനത്ത് അമൻ, വിവാഹം, വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സീനത്ത് അമൻ, ബോളിവുഡ് നടി
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:18 IST)
Zeenat Aman
വിവാഹം എന്ന ചടങ്ങിന് വിശുദ്ധി നൽകുന്ന ചിന്തയോട് താൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ലെന്ന് ബോളിവുഡ് നടി സീനത്ത് അമൻ. 1999- ൽ സിമി ​ഗരേവാളിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്തഭാ​ഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്റെ
വിവാഹബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചകളും മോശം അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"വിവാഹം എന്ന ഉടമ്പടിയിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം, ആ ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം എത്രത്തോളം മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമാണ്, അല്ലാതെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളല്ല...

ഇന്നത്തെ തലമുറ പണം ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മാനുഷികപരമായ അടുപ്പങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ലിവിങ് റിലേഷനുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. മതത്തിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഒരു നല്ല ബന്ധം സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമാണ്. പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം വിവാഹം എന്ന ചടങ്ങിലൂടെ ശരിയാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്...

വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷം തന്നെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായതാണ്... എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചു എടുത്ത തീരുമാനമായതിനാൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതയാവുകയായിരുന്നു. ഞാൻ
ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത് എന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തി"- സീനത്ത് ഓർക്കുന്നു.



