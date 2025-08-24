ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

Rahul Mankoottathil: ഇത്ര വൃത്തികെട്ടവനെ എന്തിനാണ് ചുമക്കുന്നത്? 70 % പെൺകുട്ടികൾക്കും മോശം അനുഭവം; രാഹുലിന് രാജി സമ്മർദ്ദം

Rahul Mamkootathil Congress, Rahul Mamkootathil Youth Congress President, Rahul Mamkootathil, Rahul Mamkootathil case, Rahul Mamkootathil Who Cares, രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍, രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ കേസ്, രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കേസ്‌
Rahul Mamkootathil
നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified ഞായര്‍, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (08:28 IST)
കൊച്ചി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം. തനിക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് വനിതാ കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർക്ക് രാഹുൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുവെന്നാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആഷിക് കരോട്ട് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്.

അവർ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയി. തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ന്യായീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലെന്നും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ജില്ലാ ഭാരവാഹികളിൽ 70% പേർക്കും പരിചയമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് രാഹുലിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചെറിയാൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

ഇത്ര വൃത്തികെട്ടവനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചുമക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലൂടെ ചോദിച്ചു. മിണ്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ, മിണ്ടിയാൽ ദന്തഗോപുരം ഇടിഞ്ഞുവീഴുമെന്നാണല്ലോ നിലപാട്. നമുക്ക് പൊതു പ്രവർത്തനത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിനിറങ്ങിയത്. ഇതുപോലൊരുത്തനെയൊന്നും താങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവനെയൊക്കെ പിന്താങ്ങുന്ന കുറേ വൃത്തികെട്ടവൻമാരുണ്ടെന്നും ചെറിയാൻ ജോർജ് വിമർശിച്ചു.

സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നിരന്തരം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കാൻ രാഹുലിന് മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. രാഹുല്‍ രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ തിടുക്കപ്പെട്ട തീരുമാനം വേണ്ടെന്ന് നിലപാടും ഒരുവശത്തുണ്ട്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :