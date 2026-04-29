അക്ഷയ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി പ്രിയദര്ശന് ഒരുക്കുന്ന സിനിമകള് ഹിറ്റാകുന്ന ഒരു പതിവ് ബോളിവുഡിനുണ്ട്. ഒരുക്കാലത്ത് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഹിറ്റ് സിനിമകളെല്ലാം ഒരുക്കിയിരുന്നത് പ്രിയദര്ശനായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ അക്ഷയ് കുമാറും പ്രിയദര്ശനും ഭൂത് ബംഗ്ലയിലൂടെ ഒന്നിച്ചപ്പോഴും ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സിനിമയില് വാമിക ഗബ്ബിയാണ് നായികയായി എത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമ 100 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.
ചിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളില് നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെച്ചാണ് നടി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശനും നായകന് അക്ഷയ് കുമാറിനും താരം നന്ദി അറിയിച്ചു. എന്റെ ആദ്യ നൂറുകോടി ചിത്രം എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് നടി ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവെച്ചത്. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും താന് ഇനിയും മികച്ച സിനിമകളുമായി വരുമെന്നും കുറിപ്പില് വാമിക പറയുന്നു.
2007ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ജബ് വി മെറ്റാണ് വാമികയുടെ ആദ്യ സിനിമ. 2017ല് ഗോധയിലൂടെ മലയാളത്തിലുമെത്തി. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം നയന് എന്ന സിനിമയിലും വാമിക പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു. നിലവില് ആസിഫ് അലി നായകനാകുന്ന ടിക്കി ടാക്കയില് അഭിനയിക്കുകയാണ് താരം. ഏപ്രില് 17നായിരുന്നു അക്ഷയ്കുമാര്- പ്രിയദര്ശന് സിനിമയായ ഭൂത് ബംഗ്ല തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. സിനിമ ഇതിനകം ആഗോള ബോക്സോഫീസില് നിന്ന് 188 കോടി രൂപ കളക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.