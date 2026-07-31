  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Vismaya Mohanlal about her fitness journey and muay thai
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (17:39 IST)

100 കിലോ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു, പടി കയറുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടും, എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചത് മുവായ് തായ് : വിസ്മയ മോഹൻലാൽ

ഞാന്‍ ഏകദേശം 100 കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പടികള്‍ കയറുന്നതിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.

Vismaya Mohanlal, Thudakkam Movie, Debut Film, Vismaya Mohanlal Fitness, Muay Thai
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (15:47 IST)
google-news
മുവായ് തായ് പരിശീലനമാണ് തന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയതെന്ന് നടി വിസ്മയ മോഹന്‍ലാല്‍. ഒരു സമയത്ത് തനിക്ക് 100 കിലോയോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പടികള്‍ കയറുമ്പോള്‍ പോലും ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിസ്മയ വെളിപ്പെടുത്തി. തന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ തുടക്കത്തിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ഗലാട്ട പ്ലസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിസ്മയുടെ തുറന്നുപറച്ചില്‍
 
 ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനല്ല, യാത്രയ്ക്കായാണ് തായ്ലന്‍ഡിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ അവിടെ വെച്ച് യാദൃശ്ചികമായി നടത്തിയ മുവായ് തായ് പരിശീലനമാണ് ശരീരത്തെ മാറ്റിയത്. അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഞാന്‍ തീര്‍ത്തും ഫിറ്റായിരുന്നില്ല. ഫിറ്റ്‌നസും ശരീരഭാരവും രണ്ടാണെന്ന് തന്നെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. 98 കിലോ ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും ഒരാള്‍ക്ക് ഫിറ്റായിരിക്കാം. ഞാന്‍ ഏകദേശം 100 കിലോ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പടികള്‍ കയറുന്നതിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.
 
 കയറിയാല്‍ ശ്വാസം മുട്ടും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കിതയ്ക്കുന്നതെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് തായ്ലന്‍ഡില്‍ പോയത്. എന്തെങ്കിലും പുതുതായി പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതി. കോ സാമിയിയിലെ ഫിറ്റ്‌കോ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മുവായ് തായ് പരിശീലനം തുടങ്ങിയത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോവിഡ് സമയം വന്നെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാതെ അവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പരിശീലനം സത്യത്തില്‍ ആസ്വസിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. 
 
 ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് പഞ്ച്, കിക്ക്, പരിശീലനം എന്നിവയെ പറ്റി മാത്രമെ ചിന്തിക്കു. അത് മനസ്സിനെയും മാറ്റിമറിക്കും. എന്റെ പരിശീലകന്‍ 10 കിക്കെടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ ഒമ്പതില്‍ നിര്‍ത്തുമായിരുന്നു. തുടങ്ങിയത് പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന മനോഭാവം വളര്‍ത്തിയത് ഈ പരിശീലനങ്ങളാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം.തായ്ലന്‍ഡിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അവിടെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ബൈക്കെടുത്ത് എവിടേയ്ക്കും പോകാം. ആ ജീവിതരീതി ഇഷ്ടമാണ്. വിസ്മയ പറഞ്ഞു.ALSO READ: I'M Game Trailer: ചൂതാട്ടത്തിന്റെ കഥയുമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ; 'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
അന്നവർ എന്നെ ജോക്കറെന്ന് വിളിച്ചു, ഇന്ന് എന്നെ മാതൃകയാക്കുന്നു : രാഖി സാവന്ത്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ക്രമക്കേടുകള്‍ വരുത്തിയാൽ കര്‍ശന നടപടി,ഓണക്കാലത്ത് മൊത്ത, ചില്ലറ വില നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സ്ക്വാഡ്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

ക്രമക്കേടുകള്‍ വരുത്തിയാൽ കര്‍ശന നടപടി,ഓണക്കാലത്ത് മൊത്ത, ചില്ലറ വില നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സ്ക്വാഡ്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്ഓണക്കാലത്ത് മൊത്ത, ചില്ലറ വില്‍പനശാലകളിലെ സ്റ്റോക്കും വിലയും നിരീക്ഷിച്ച് അസ്വാഭാവിക വര്‍ധനയുണ്ടോയെന്നു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. നാളെമുതല്‍ (01/08/2026) മുതല്‍ 25/08/2026 വരെയാണ് പരിശോധന.

കരാർ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് തള്ളിമറിച്ചു, പി എം ശ്രീ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായത് ശരിക്കും മുസ്ലീം ലീഗ്

കരാർ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് തള്ളിമറിച്ചു, പി എം ശ്രീ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായത് ശരിക്കും മുസ്ലീം ലീഗ്പി എം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ വെട്ടിലായത് മുസ്ലീം ലീഗ്. പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും നിയമപരമായി പിന്മാറാനാകില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ന്യായീകരണം.

മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെ?, ബിജെപി നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമിതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടെ?, ബിജെപി നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിരാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെയും (CEC) മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍മാരെയും നിയമിക്കുന്ന സമിതിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ (CJI) ഒഴിവാക്കിയതെന്തെന്ന ചോദ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതി.

സ്വകാര്യഭാഗത്ത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനുള്ളിൽ എംഡിഎംഎ ഒളിച്ചുകടത്ത്, യുവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയിൽ

സ്വകാര്യഭാഗത്ത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനുള്ളിൽ എംഡിഎംഎ ഒളിച്ചുകടത്ത്, യുവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയിൽമെന്‍സ്ട്രല്‍ കപ്പിനുള്ളില്‍ എംഡിഎംഎ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച യുവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയില്‍. ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ കോട്ടേമുറി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫി(29), ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി സരിത(30) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

നീറ്റ് പ്രതിഷേധം : കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകി

നീറ്റ് പ്രതിഷേധം : കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകിദില്ലിയിലെ നീറ്റ് സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. എത്ര കേസുകളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ഡിജിപിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.