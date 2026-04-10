വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
വിജയുടെ ജനനായകന്റെ രംഗങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍, റിലീസിന് മുന്‍പെ വലിയ തിരിച്ചടി

ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്റ്രോ സീനും പ്രധാന ഗാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചോര്‍ന്നതോടെ നിര്‍മ്മാതാക്കളും ആരാധകരും ആശങ്കയിലാണ്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:10 IST)
തമിഴ് സൂപ്പര്‍ താരം ദളപതി വിജയെ നായകനാക്കി എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ജനനായകന്‍ സിനിമയുടെ പ്രധാന രംഗങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ ഇന്‍ട്രോ സീന്‍, ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡ് തുടങ്ങി സിനിമയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്റ്രോ സീനും പ്രധാന ഗാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചോര്‍ന്നതോടെ നിര്‍മ്മാതാക്കളും ആരാധകരും ആശങ്കയിലാണ്. റിലീസ് തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ ലീക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളില്‍ നിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഇന്റ്രോ സീന്‍ ആണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. ആരാധകര്‍ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന രംഗമായതിനാല്‍ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇതോടൊപ്പം, ചിത്രത്തിലെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ജനുവരി 9ന് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി എത്തേണ്ടിയിരുന്ന സിനിമ സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി റിലീസ് നീളുകയായിരുന്നു. പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം 2026 മെയ് അല്ലെങ്കില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തിലാകും വിജയ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.


