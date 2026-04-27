ജനനായകൻ നഷ്ടമായാൽ നിർമാതാവിനായി വിജയ് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ കൂടി അഭിനയിച്ചേക്കും, കഥ ആലോചിക്കാൻ നിർദേശം

തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ സൂപ്പര് താരമായ വിജയ് തന്റെ സിനിമാ കരിയറിന് വിരാമമിട്ട് പൂര്ണ്ണസമയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനാല് ജനനായകന് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഹൈപ്പ് ഭീകരമായിരുന്നു. എന്നാല് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനാല് തന്നെ സിനിമയില് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രംഗങ്ങളും കൂട്ടിചേര്ത്തിരുന്നു.
പൊങ്കല് റിലീസായി ജനുവരി 13ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമ സെന്സര് കുരുക്കില് അകപ്പെട്ട് ഇതുവരെയും റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാനാവാത്ത നിലയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ജനനായകന് കൊണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടായാല് നിര്മാതാക്കള്ക്കായി മറ്റൊരു സിനിമയില് കൂടി അഭിനയിക്കാന് സമ്മതം മൂളിയിരിക്കുകയാണ് വിജയ്. ജനനായകന് മെയ് പകുതിയോടെ തിയേറ്ററിലെത്തിക്കാനാണ് നിര്മാതാക്കളുടെ ശ്രമം. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് ലാഭം നേടിയില്ലെങ്കില് നിര്മാതാവിന്റെ മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് വിജയ് ഡേറ്റ് നല്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചേശനം മൂലം നിര്മ്മാതാക്കള്ക്കോ വിതരണക്കാര്ക്കോ യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിര്ബന്ധം വിജയിനുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഫലത്തില് ഇളവ് വരുത്താനോ അല്ലെങ്കില് മറ്റ് രീതിയില് സഹകരിക്കാനോ അദ്ദേഹം തയ്യാറായേക്കും എന്നാണ് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
വിജയിനെപ്പോലൊരു സൂപ്പര്താരം സിനിമാ രംഗം വിടുന്നത് കോളിവുഡിന് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമെന്നതില് സംശയമില്ല. എങ്കിലും, തന്റെ ജനനായകന് എന്ന വിളിപ്പേര് വെള്ളിത്തിരയില് നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ദളപതിയുടെ പോരാട്ടത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് നോക്കിക്കാണുന്നത്.