വിജയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; ഒന്നരക്കോടി പിഴയടക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:26 IST)
ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ആദായനികുതി വകുപ്പ് ചുമത്തിയ ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടെ പിഴ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിജയ് സമർപ്പിച്ച ഹരജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് കാട്ടിയായിരുന്നു പിഴയിട്ടത്.
ജസ്റ്റിസ് സെന്തിൽകുമാർ രാമമൂർത്തിയുടേതാണ് വിധി. ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ നടപടി നിയമപരമാണെന്നും അതിൽ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കോടി വ്യക്തമാക്കി.
2015-ൽ വിജയ് നായകനായ 'പുലി' എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നടന്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസുകളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. റെയ്ഡിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15 കോടി രൂപ പണമായി കൈപ്പറ്റിയെന്നും ഇത് നികുതി റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. കണ്ടെത്തിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 15 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം നികുതി റിട്ടേണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാണ് 1.5 കോടി രൂപ പിഴ വിധിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ 2022ൽ വിജയ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീലാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.