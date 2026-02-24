ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
വേടന്റെയും നവമിയുടേയും വിവാഹം ഇന്ന്

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സാക്ഷിയാക്കി തികച്ചും ലളിതമായ രീതിയിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നതെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചു

രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:16 IST)
Rapper Vedan
റാപ്പർ വേടനും യുവ എഴുത്തുകാരി നവമി ലതയും ഇന്ന് വിവാഹിതരാവും. തൃശ്ശൂരിലെ വേടന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹചടങ്ങുകൾ.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സാക്ഷിയാക്കി തികച്ചും ലളിതമായ രീതിയിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നതെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചു. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക.


"വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹിതരാകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ കൂടെ നിന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവരെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല... അതിൽ ആരും പരിഭവം വിചാരിക്കരുത്. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വേണം"- വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയിൽ വേടൻ പറഞ്ഞു.

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ കണ്ണൂര്‍ ധര്‍മശാലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ ഹാപ്പിനസ് ഫെസ്റ്റില്‍ വെച്ചാണ് വേടന്റെ വിവാഹക്കാര്യം ആദ്യം അറിയിക്കുന്നത്. നവമിയും വേടനും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പ്രണയത്തിലാണ്. വേടന്‍ മികച്ച ഗാനരചിയതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍ നവമിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ റജിസ്റ്റര്‍ വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വേടനും അന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

2025ല്‍ വേടന്‍ പുറത്തിറക്കിയ 'മോണലോവ' എന്ന പാട്ട് തന്റെ കാമുക്കിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണെന്ന് വേടന്‍ അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാമുകിക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് 'മോണലോവ' എന്നാണ് വേടന്‍ പറഞ്ഞത്. കാമുകിയെ മോണലോവ അഗ്‌നിപര്‍വതത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് വേടന്‍ പാട്ട് എഴുതിയത്. ഗാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ തരംഗം തീര്‍ത്തിരുന്നു.


