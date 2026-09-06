അഞ്ചാം പാതിരയ്ക്ക് ശേഷം വന്നതെല്ലാം പോലീസ് വേഷങ്ങൾ, പല സിനിമകളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു: ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്
അഭിനേത്രിയെന്ന നിലയില് മലയാളികള്ക്ക് സുപരിചിതയായ നടിയാണ് ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്. മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, റൈഫിള് ക്ലബ്, പാല്തു ജാന്വര് തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളില് ഭാഗമായ ഉണ്ണിമായ അഞ്ചാം പാതിരയില് ചെയ്ത പോലീസ് കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം തനിക്ക് ഒട്ടേറെ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങള് ലഭിച്ചെന്നും എന്നാല് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആകുമോ എന്ന ഭയത്തില് അവ നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഉണ്ണിമായ പറഞ്ഞു.
പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരെന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി മീഡിയാ വണ്ണിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ണിമായ. അഞ്ചാം പാതിരയ്ക്ക് ശേഷം വന്നതെല്ലാം പോലീസ് വേഷങ്ങളായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ പലതും ചെയ്തില്ല.പലരും അത്തരത്തില് ഉപദേശങ്ങള് തന്നിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയാണ് സിനിമ ചെയ്യാതിരുന്നത്. പോലീസ് ജോണറില് ഒരുപാട് സിനിമകള് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോള് പിന്നെ പോലീസ് വേഷങ്ങള് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യമില്ലല്ലോ. പോലീസ് വേഷത്തില് എന്താണോ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാന് സാധിക്കുക എന്ന ഇടത്ത് പിന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.