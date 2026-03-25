'ആട് 3യുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ മിഥുന്റെ ആത്മവിശ്വാസം'; അഭിനന്ദനവുമായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

രേണുക വേണു|
ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (13:45 IST)
ജയസൂര്യ
നായകനായ 'ആട് 3' 100 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. മിഥുന്റെ ആത്മ വിശ്വാസമാണ് സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ
പറഞ്ഞു. ഈ വിജയത്തിൽ തനിക്ക് അത്ഭുതമില്ലെന്നും കുറേ മുൻപ് മിഥുൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും നടൻ പറയുന്നു. മിഥുന്റെ കറിയറിലെ മികച്ച സിനിമയായിരിക്കുമിതെന്നും അടുത്ത ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
മിഥുൻ, എത്ര വലിയ വിജയമാണിത് എനിക്കിതിൽ ഒട്ടും അത്ഭതമില്ല.. കാരണം കുറേ മുൻപ് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയമുണ്ടാവുമെന്ന്... ഇപ്പോഴിതാ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആത്മ വിശ്വാസമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആ ആത്മവിശ്വാസം വേറൊരു തലത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളും തകർത്ത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൈം ട്രാവൽ സിനിമയാണ് നീ ഒരുക്കിയത്. ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ... നിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു, കാരണം അത് നിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ കുറിച്ചു
റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴാം ദിവസമാണ് ആട് 3
100 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. മാർച്ച് 19 നു ആഗോള റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം 18 കോടിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ. ആദ്യ രണ്ടു ദിനം കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയത് 48 കോടി ആഗോള കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു. 3 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 68 കോടി ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സ്വീകരണമാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൌസ്, വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജയസൂര്യയെ കൂടാതെ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.